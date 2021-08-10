Доставка їжі в умовах пандемії стала одною з найпопулярніших послуг

В умовах пандемії багато закладів суспільного харчування втрачають прибутки. Але вихід із ситуації знайшовся, наприклад, доставка їжі у Львові стала користуватися особливою популярністю, така тенденція властива й для інших великих міст країни. Сьогодні можна замовити вечерю з доставкою додому або обід з доставкою на робоче місце.

Такий сервіс дозволяє насолоджуватися смачними і улюбленими страви без відвідування ресторану. Зробити замовлення досить легко, зазначають експерти.

Сьогодні в століття технологій можна зробити замовлення через будь-який з гаджетів який має вихід в інтернет. Досить просто увійти на офіційний сайт ресторану, що пропонує послугу доставки та заповнити спеціальну форму, вказавши в ній:

особисті дані замовника;

номер телефону, за яким з замовником зможе зв’язатися оператор для уточнення замовлення;

страви, які потрібно доставити, вибравши їх із запропонованого меню;

час доставки;

спосіб оплати замовлення.

Після заповнення з замовником зв’яжеться оператор, щоб підтвердити замовлення. Час доставки в середньому становить 1,5-2 години.

Плюси послуги доставки їжі

Якщо втомилися від домашньої їжі і хочете спробувати щось нове, то у вас два шляхи – відправитися в кафе або ресторан, замовити їжу додому. У останнього рішення є ряд переваг:

максимальну зручність – оформити заявку можна через сайт або додаток на смартфоні, зателефонувавши по телефону;

економія часу і сил – зробити замовлення можна на час приходу гостей або поверненню додому з роботи;

висока якість обслуговування та їжі – залежить від серйозності компанії, але більшість гравців на ринку дорожить репутацією і прагне підвищувати лояльність клієнтів, а не псувати з ними відносини.

Широкий вибір страв

У більшості закладів, що пропонують послугу доставки їжі додому, в меню можна знайти такі страви, як піца, бургер, суші, китайська локшина з різними добавками. Що стосується напоїв, то вибір також величезний. Більш вишукане меню можна знайти тільки в деяких ресторанах і частіше його вибирають ті, хто чекає гостей і хоче їх здивувати.

Доставка їжі у Львові та інших великих містах сьогодні користується особливою популярністю. Пандемія привела до того, що зайвий раз сходити в магазин не хочеться, а годувати рідних і близьких потрібно. Якщо холодильник порожній, то можна просто зателефонувати і на будинок або офіс доставлять страви за прийнятною ціною, гарячі і свіжі.

Конкуренція на ринку послуг з доставки в даний час величезна, тому компанії, прагнучи залучити більше клієнтів до своєї нової послуги, саме тому швидкість доставки висока, ціни доступні, вибір страв максимальний.