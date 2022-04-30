ДСНС закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радуницю

Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. Одначе, цьогоріч Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радуницю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Пам’ятати про своїх близьких, котрих вже немає з нами, святий обов’язок кожного! Але сьогодні, коли росія йде на все, аби збільшити кількість загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих! Залиштеся вдома, запаліть свічку, помоліться за душі померлих і ваші молитви буде почуто.

Служба порятунку застерігає:

— пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії (можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, розтяжки тощо);

— не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;

— не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкогольні напої, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;

— будьте уважними та не втрачайте пильність;

— слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті, щоб володіти інформацією про безпекову ситуацію у вашому місті, селищі чи селі;

— дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;

— слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам;

— у випадку пожежі чи виявлення вибухонебезпечних предметів — телефонуйте за номером 101!

УК