Дубіль та королева поховальної мафії Алла Ландар – спільний депутатсько-мафіозний картель?

За поховальною мафією, яка погрожує захиснику “Азовсталі” Олександру Скорику, що займається зараз військовими похованнями у Києві, може стояти народний депутат Валерій Дубіль. Як пише видання “Телеграф”,ро це повідомив юрист і політичний експерт Михайло Шнайдер.

“З’явилася інформація про те, що за столичною поховальною мафією, яка погрожує ветерану “АЗОВА” розправою, може стояти народний депутат Дубіль. За інформацією з [журналістських] розслідувань, народний депутат Валерій Дубіль — голова наглядової ради благодійного фонду “Надія”. Одним з співзасновників цього фонду є Владислав Ландар. А він — син Алли Ландар, голови ритуальної агенції-монополіста з імперською назвою “Петр Великий”, яку азовець чітко назвав замовницею погроз проти нього. Такий от виходить спільний депутатсько-мафіозний кладовищенський картель”, — заявив Михайло Шнайдер.

За його словами, про фонд “Надія” трохи більше місяця тому вийшов сюжет Bihus.info.

Шнайдер нагадав, що кілька днів тому ветерану війни, захиснику “Азовсталі” Олександру Скорику, якого було призначено заступником директора державного комунального підприємства “Спецкомбінат”, погрожувала столична похоронна мафія.

“Чому почали атакувати, зрозуміло — бо ці діячі втрачають монополію і гроші. Атакують ті ділки, які після смерті відразу дзвонять родичам — нав’язують послуги за космічну суму. А як родичі не погоджуються, тиснуть та погрожують. Дивує (але насправді – ні) настирність, сміливість та наглість цих ділків. Так сміливо діяти навіть бандити не можуть, якщо за ними не стоять покровителі”, — аргументує експерт.

Він наголосив, що погрози лунають на адресу військового.

“Поки хлопці були на “Азовсталі” та захищали нашу країну на різних напрямках, ці діячі — ховалися по закутках і закордонах. Коли ж небезпека трохи вщухла, вони повернулися та взялися за звичну справу: кришувати, ділити бабло та погрожувати. Тобто повернулися до звичного способу життя пересічного українського “державника”. На третій рік повномасштабної війни вони почали погрожувати ветеранам. Далеко так зайдемо”, — резюмує експерт.

Раніше захисник “Азовсталі”, заступник директора КП “Спецкомбінат” Олександр Скорик повідомив про погрози з боку поховальної фірми “Петр Великий” та її власниці Алли Ландар. Він наголосив, що погрози почалися після того, як міська влада Києва стала наводити лад у сфері ритуальних послуг.