Експерти відзначають сплеск набору охочих на онлайн-курси особливо по ІТ спеціальностям

Економіка знову закривається після того, як країна входить в нові карантинні обмеження у зв’язку з пандемією, багато компаній вважають за краще продовжувати роботу на дому для своїх співробітників. Сектор освіти використовував той же підхід, і багато установ перейшли на онлайн-навчання, щоб забезпечити безперервність навчання, а також здоров’я і безпеку студентів і викладачів.

Як відзначають фахівці Всеукраїнського освітнього проєкту комплексної підготовки та розвитку спеціалістів IT-індустрії ІТЕА, стався сплеск набору охочих на онлайн-курси, особливо по ІТ спеціальностям. Наприклад на курси Java у Львові стали записуватися вдвічі більше людей ніж до пандемії. Причини в основному полягали в тому, що у багатьох з’явився час, щоб скористатися пропозиціями онлайн-освіти. Ті, хто відкладав продовження навчання, тепер мають доступний зручний метод, — відзначають в ІТЕА.

Від фізичного до віртуального навчання

Перехід від фізичного до віртуального класу дає професіоналам можливість досягти цілей сталого розвитку, пройшовши короткі курси або програми післядипломної освіти. Оскільки зараз сидіння вдома є нормальним явищем, усуваються такі перешкоди, як тривалі поїздки на роботу і відвідування різних місць для занять.

«У минулому деяких, можливо, відлякували перешкоди, такі як відстань і час, для продовження освіти. Тепер же, через необхідність залишатися вдома з міркувань здоров’я і безпеки у людей з’явилася унікальна можливість зробити кроки до кращого майбутнього, пройшовши короткі курси або спеціальні програми в Інтернеті», — зазначає представник ІТЕА.

Популярними стали курси рекрутингу Львів тут також відзначився, оскільки саме звідси часто лежить дорога для спеціалістів на Захід, тому потрібні люди які можуть знайти для роботодавців потрібних IT-професіоналів.

З появою нових технологій, які відповідають освітні потреби студентів, можна з упевненістю сказати, що фізична присутність в класі більше не єдиний варіант. Якщо у вас є доступ до Інтернету і смартфон або комп’ютер, ви можете отримати доступ до освіти за своїм бажанням. Технології забезпечили безпрецедентну доступність, доступність і мобільність освіти.

Електронне навчання не тільки приносить користь студентам, але також допомагає викладачам, надаючи різні інструменти і ресурси, до яких вони можуть мати доступ незалежно від свого місця розташування і статусу.

Ключові причини

Маючи безліч переваг як для студентів, так і для викладачів, можна з упевненістю сказати, що електронне навчання — це майбутнє освіти.

Деякі ключові причини в покажчиках нижче:

1. Гнучкість

нлайн-навчання дозволяє вчителю і учню встановлювати свій власний темп навчання, і є додаткова гнучкість в налаштуванні розкладу, яке відповідає порядку денному кожного. Використання освітньої онлайн-платформи дає учневі гнучкість. Це допомагає людям, які працюють разом з отриманням освіти. Студенти можуть збалансувати роботу і навчання, тому немає необхідності вибирати одне або відмовлятися від одного заради іншого. Крім того, це прищеплює навички управління часом, щоб знайти хороший баланс між роботою і навчанням.

2. Популярність веб-навчання буде рости

З огляду на поточну кризу COVID-19, очікується, що навчання через Інтернет чекає ще більший сплеск, оскільки правила соціального дистанціювання стануть більш конкретними в повсякденному житті. Підхід включає в себе безліч налаштувань, таких як потокове мовлення, відео за запитом, семінари, вебінари, ток-шоу, інтерв’ю та багато іншого. Загальною характеристикою всіх цих доступних опцій є зручність і гнучкість, які отримують учні та вчителі при роботі над мережевою моделлю навчання. Вже одне це є ключовою причиною того, що навчання через Інтернет стане більш популярним в найближчі роки.

3. Це доступно

нлайн-освіта мобільна. Це дозволяє вчитися або викладати де завгодно. Онлайн-навчання допомагає усунути як соціальні, так і фізичні бар’єри, тобто, якщо студент пропускає заняття, він може отримати доступ до лекцій в Інтернеті, якщо вони доступні. Те ж саме і з онлайн-сертифікатами та ступенями, заснованими на навичках, які стали доступними через онлайн-режими. Більше не потрібно добиратися до певного місця або слідувати жорстким графіком. Віртуальний клас також доступний скрізь, де є підключення до Інтернету.

4. Індивідуальний досвід навчання

дна з найкращих особливостей онлайн-навчання — це персоналізований досвід, який отримують студенти. Онлайн-освіта не тільки гнучко для вимог кожного учня, але також вирішує проблеми, пов’язані з рівнем здібностей. Студенти також отримують доступ до різноманітних матеріалів, таким як відео, фотографії і електронні книги, в Інтернеті, а викладачі також можуть інтегрувати інші формати, такі як форуми або обговорення, для поліпшення своїх уроків. І цей додатковий контент доступний в будь-який момент з будь-якого місця, що запропонує більш динамічне і індивідуальне навчання.

5. Пропонує широкий вибір програм.

Величезний вибір програм, доступних в Інтернеті, робить електронне навчання ще більш цінним, особливо це стосується айті-сфери. Від програмування для Android до створення програм для IOS https://lviv.itea.ua/courses-itea/mobile-development/ios-advanced/, є варіанти для кожного типу, які студенти хочуть вибрати. Це прекрасний варіант для отримання офіційного сертифіката або диплому не виходячи з дому.

6. Краще навчання

скільки студенти можуть вчитися в своєму власному темпі, вони зацікавлені в отриманні практичного досвіду. Крім того, студенти можуть відвідувати заняття з зручних для них місць, що допомагає їм зберігати позитивний настрій. Ця функція корисна для студентів, що борються з психологічними проблемами, оскільки вони можуть вчитися так, як їм подобається, без будь-якого додаткового тиску.

7. Поліпшення взаємодії студентів і викладачів

Більшість онлайн-курсів, заснованих на потокової передачі, мають обмеження на кількість студентів, які можуть записатися, що гарантує, що кожен студент отримає належну увагу і поради від свого викладача. Онлайн-середовище дає вчителям більше часу, щоб зосередитися на окремих учнях і вирішити їх проблеми.

8. Розвиток кар’єри

Студенти можуть проходити онлайн-курси і навіть отримувати дипломи під час роботи, в перервах між роботою або під час виховання сім’ї. Ця академічна робота також пояснить будь-які розриви або прогалини в резюме. Крім того, отримання ступеня може продемонструвати амбітність потенційним роботодавцям і бажання залишатися в курсі і бути готовим до нових викликів.

9. Розвиток вчителів

Електронне навчання корисно не тільки студентам, а й учителям. При навчанні з використанням електронних ресурсів викладачі повинні постійно оновлювати свій підхід до навчання. Це змушує викладачів постійно вдосконалювати свої навички, що, в свою чергу, перетворює професійний розвиток в безперервну повсякденну діяльність.

Резюме

чікується, що сучасні освітні установи створять можливості навчання незалежно від часу і місця, запропонують доступну середу навчання і можливості міжособистісного спілкування. Відповідно, навчальні заклади розробляють стратегії для задоволення цих очікувань за допомогою стратегій навчання, таких як електронне навчання, змішане навчання, мобільне навчання і т.д,

Співвідношення вчителів і учнів, персоналізоване навчання, впровадження технологій, доступність і доступність — це лише деякі з аспектів, які недавно привернули увагу.