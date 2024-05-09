Експерти: цифрове відтворення померлих людей потребує юридичного регулювання

Цифрове відтворення мертвих людей на порозі реальності й терміново потребує регулювання, стверджують експерти штучного інтелекту, попереджаючи, що «дебати» можуть завдати психологічної шкоди своїм творцям і користувачам і навіть «переслідування».

Дослідники з Кембриджського університету припускають, що такі сервіси, які вже є технічно можливими для створення та юридично дозволеними, можуть дозволити користувачам завантажувати свої розмови з померлими родичами, щоб «повернути бабусю до життя» у формі чат-бота.

Їх можуть продавати батькам із невиліковними захворюваннями, які хочуть залишити щось для своєї дитини, з чим можна спілкуватися, або просто продавати все ще здоровим людям, які хочуть каталогізувати все своє життя та створити інтерактивну спадщину.

Але в кожному випадку недобросовісні компанії та необдумана бізнес-практика можуть завдати тривалої психологічної шкоди та фундаментально порушити права померлого, стверджує газета. // Internetua