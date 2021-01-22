Экспресс-тесты на COVID-19 в домашних условиях могут серьезно помочь в предотвращении дальнейшего распространение вируса

Два независимых анализа показали, что новый вариант SARS-CoV-2, активно распространяющийся в Соединенном Королевстве, действительно является более передаваемым, чем другие формы коронавируса.

Поэтому экспресс-тесты Ковид, могут оказаться ценным инструментом общественного здравоохранения в период роста заболевших.

Как отмечают представители сети «Аптека Доброго дня», украинцы позитивно встретили как появление отечественных экспресс-тестов в продаже, так и проведение теста на COVID-19 дома в рамках усилий по отслеживанию контактов, что, по мнению экспертов, может помочь расширить доступ к тестированию и серьезно помочь в предотвращении дальнейшего распространение вируса.

Доступное тестирование

Тестирование на COVID-19 стало проблемой во время пандемии. Хотя доступ к тестированию на COVID-19 важен для выявления и идеального ограничения распространения вируса, он вызывал серьезные затруднения, особенно на первых порах. Количество мест тестирования по назначению могут быть ограничено, тестовые центры могут быть географически недоступны, а некоторые тесты даже являются слишком дорогими, или дорогими.

По словам исследователей из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании, идея о наборах для самотестирования в домашних условиях может помочь устранить некоторые из этих препятствий.

Лица, у которых недавно был обнаружен положительный результат на коронавирус, могут купить или получить партию домашних тестов, которые будут проводиться самостоятельно в кругу их контактов. Это может быть также частью усилий этого человека по уведомлению своих недавних знакомых о том, что у него положительный результат на вирус.

«Эта стратегия была успешно реализована для увеличения числа тестирований на ВИЧ», — заявили исследователи. «Кроме того, эта стратегия может быть связана с улучшенным отслеживанием контактов за счет облегчения выявления случаев заболевания, если тестовые наборы распространяются среди контактов инфицированных лиц».

И, что немаловажно, пациенты довольно восприимчивы к этой идее. Упрощение доступа к тестированию на COVID-19 может помочь многим людям, особенно тем, кто сталкивается с географическими или предполагаемыми финансовыми барьерами, пройти полноценное тестирование. Тестирование дома может защитить пациентов от посещения поликлиники, проводящей тест, или других пациентов в учреждении, ожидающих тестирования.

По возможности, тщательное тестирование населения позволяет специалистам определить остаточные источники инфекции и эффективно остановить ее распространение.

Симптомы и самоизоляция

Положительный результат означает, что тест обнаружил признаки COVID-19 (коронавирус). Вот что нужно сделать дальше.



Вам необходимо самоизолироваться, потому что существует высокий риск распространения вируса среди других людей.

Оставайтесь в комнате самостоятельно с открытым для вентиляции окном.

Полностью избегайте контактов с другими людьми.

Обратитесь к своему семейному врачу за дальнейшей консультацией и планом действий.



Симптом Процент Усталость / мышечные боли 49,23% Температура (> 37,5 ° C) 46,15% Аносмия (потеря обоняния) 32,31% Сухой кашель 26,15% Диарея / рвота 21,54% Больное горло 18,46% Головная боль 18,46% Одышка 7,69% Другие симптомы * 6,15% Конъюнктивит 1,54%

* Сообщалось о дополнительных симптомах помимо специально исследованных: дискомфорт, сильный озноб и межреберная боль.