Екссуддя, якго неоднократно ловили за кермом в стані алкогольного сп’яніння, вирішив залізти в кишеню українців

Екссуддя апеляційного суду Львівської області Зеновій Макойда якого, мінімум тричі, зупиняли за водіння напідпитку, вирішив залізти в кишеню українців.

Отже, як мінімум 3 зафіксовані випадки, коли суддя йшов на порушення закону, зазначає Prosud. 1 листопада 2016 року о півночі у Львові автомобіль судді виїхав на зустрічну смугу, де його зупинили патрульні. «Драгер» показав рівень алкоголю у крові судді — понад 2 проміле;

7 квітня 2014 року Зеновія Макойду також штрафували за водіння в стані алкогольного сп’яніння;

25 листопада 2011 року Макойда будучи, за словами свідків, знову напідпитку протаранив шлагбаум при заїзді до котеджного містечка.

У 2018 році Вища рада правосуддя розглядала ці факти й навіть притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності, проте, не звільнила, а просто відсторонила від посади на 2 місяці.

У 2019 році Зеновій Макойда подав у відставку й ВРП без проблем її задовольнила відправивши суддю на відпочинок з чималим довічним утримання.

Проте як раз цього утримання судді виявилось мало – у жовтні 2020 року він подав до суду з вимогою перерахувати пенсію враховуючи підвищення суддівської зарплатні після його відставки.

192 тисячі грн на місяць. ( . ( http://bit.ly/36y4GWX І суд задовольнив цю вимогу, а тому тепер довічне утримання екссудді Макойди складатиме