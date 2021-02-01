Екссуддя, якго неоднократно ловили за кермом в стані алкогольного сп’яніння, вирішив залізти в кишеню українців
Отже, як мінімум 3 зафіксовані випадки, коли суддя йшов на порушення закону, зазначає Prosud.
- 1 листопада 2016 року о півночі у Львові автомобіль судді виїхав на зустрічну смугу, де його зупинили патрульні. «Драгер» показав рівень алкоголю у крові судді — понад 2 проміле;
- 7 квітня 2014 року Зеновія Макойду також штрафували за водіння в стані алкогольного сп’яніння;
- 25 листопада 2011 року Макойда будучи, за словами свідків, знову напідпитку протаранив шлагбаум при заїзді до котеджного містечка.
У 2018 році Вища рада правосуддя розглядала ці факти й навіть притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності, проте, не звільнила, а просто відсторонила від посади на 2 місяці.
Залишається лише сподіватись, що екссуддя витрачатиме частину цих коштів на таксі та не буде сідати за кермо напідпитку.