​Facebook видалив знайдену журналістами ботоферму влади і сотні акаунтів, пов'язаних із Деркачем

Під ніж пішли близько тисячі сторінок, груп і облікових записів.

Соціальна мережа Facebook видалив знайдену журналістами «Букв» ботоферму влади і сотні акаунтів, пов’язаних із депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем.

Про це повідомляється у звіті компанії.

15 лютого «Букви» опублікувало матеріал «Як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів». Журналісти виявили і проаналізували щонайменше 20 сторінок і понад 100 фейкових акаунтів у фейсбуці. Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: з певною періодичністю там з’являється контент із різних ЗМІ, котрий спрямований на підтримку чинної влади і боротьбу з її політичними опонентами.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пізніше назвала розслідування сайту, «який, кажуть, належить ексдепутатові від партії Порошенка» вищим ступенем фарисейства.

Втім, Facebook вирішив провести власне розслідування, за підсумками якого видалив за скоординовану неавтентичну поведінку 105 акаунтів, 24 сторінки та на додачу ще 5 облікових записів у Instagram. Серед них — такі сторінки, як «Про головне», «Політична божевільня», «Геть політику».

Лише на рекламу цієї ботоферми особи, пов’язані зі Слугою народу витратили близько 210 тисяч доларів.

Ще більше грошей витратили на ботоферму, що пов’язана із Андрієм Деркачем, Петром Журавлем та сайтом «Бегемот Медіа» . Вона складалася з 477 фейсбук-акаунтів, 363 сторінок, 35 груп і 29 облікових записів у Instagram. На їх рекламу витратили 496 тисяч доларів (в тому числі у російських рублях).

Ці акаунти також просували контент, сприятливий для колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голови депутатської групи «Довіра» Олега Кулініча та інших політичних суб’єктів.