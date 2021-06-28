Fozzy Group зробила заяву про ситуацію навколо антиукраїнських публікацій Баранського

Вчора розгорівся скандал навколо публікацій у соцмережах співробітника торговельно-промислової групи Fozzy Group Слави Баранського які принижували українців.

Баранський позакривав свої акаунти у соцмережах, щоб ніхто не побачив усього того, що він там встиг понаписувати антиукраїнського. Сторінку компанії у Фейсбук почали закидувати дописами з питанням про цього співробітника.

Вже сьогодні о півтретьої ночі, Fozzy Group написали на своїй сторінці відповідь.

Приводимо її повністю: