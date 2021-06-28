Fozzy Group зробила заяву про ситуацію навколо антиукраїнських публікацій Баранського
Вчора розгорівся скандал навколо публікацій у соцмережах співробітника торговельно-промислової групи Fozzy Group Слави Баранського які принижували українців.
Баранський позакривав свої акаунти у соцмережах, щоб ніхто не побачив усього того, що він там встиг понаписувати антиукраїнського. Сторінку компанії у Фейсбук почали закидувати дописами з питанням про цього співробітника.
Вже сьогодні о півтретьої ночі, Fozzy Group написали на своїй сторінці відповідь.
Приводимо її повністю:
«Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни.
У публікаціях, що зараз ширяться у соцмережах, є звинувачення в непатріотичності одного з наших співробітників. По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання. По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі старт-апів групи 4 місяці тому.
Тож, сталася помилка щодо ролі Слави у групі. Відповідно, ми хочемо уникнути помилок зі свого боку. Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів. На разі, Слава склав свої повноваження на період службового розслідування.
Хочемо ще раз наголосити: як група компаній ми діємо в інтересах України і тільки України. Ми дбаємо про екологію нашої країни, першими зробили відкриті курси для співробітників ритейлу з вивчення української мови, впроваджуємо світові стандарти сервісу для українців»