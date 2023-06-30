Гэмблинг-индустрия в Украине во время военного положения: проблемы и способы их решения

Онлайн-казино в Украине оплачивают существенный процент от собственного дохода в виде налогов и отчислений. Некоторые недобросовестные клубы стараются обойти налоговые обязательства, тем самым подвергая всю отрасль рискам.

Налогообложение для украинских казино: сложности и методики их устранения

Украинский игорный бизнес считается относительно молодым, если сравнить с гэмблинг-индустрией Бельгии, Соединенных Штатов Америки, Германии и онлайн казино на деньги других стран. Легально играть в казино в нашей стране стало возможным только с 2020 года, когда государство запустило процесс лицензирования виртуальных клубов.

Одним из самых первых казино, которое получило лицензию на ведения азартной деятельности в Украине, стало Пин Ап казино. Представители клуба подчеркивают, что легализации гэмблинг-индустрии предоставила возможность украинцам в онлайн казино играть на деньги и безопасно выводить собственные выигрыши. В свою очередь эксперты отрасли заявляют, что налоговые и регуляторные нормы в Украине являются одним из самых сложных, что не способствует развитию индустрии.

Налоговые и регуляторные обязательства казино в Украине

Возможность онлайн казино легально вести собственную деятельность на территории Украины, как подчеркивают представители Pin Up, обеспечивается ежегодным платным продлением лицензии и своевременной оплатой налогов. Украинский игорный бизнес несет следующие виды налоговых обязательств:

налог с дохода (18%);

налог с выигрышей физ лиц (18%);

военные сбор (1,5%).

Кроме того, украинский азартный бизнес должен перечислять в государственный бюджет 18% от общей суммы прибыли, которая остается после перевода выигрышей клиентам. При этом компании также ежегодно оплачивают лицензионный сбор на каждый вид деятельности отдельно (слоты, карточные столы и тд).

Абсолютно все онлайн казино Украины, и Пинап, в том числе, в обязательном порядке должны соблюдать некоторые регуляторные нормы:

доступ к игровым автоматам в казино на реальные деньги предоставляется исключительно лицам, достигшим 21-летнего возраста; демо-формат слотов предлагается игрокам, которые хотят протестировать игру; обязательным условием для всех гэмблеров является прохождение процедуры верификации; соблюдение принципа ответственной игры (возможность закрыть доступ к автоматам лицам с игорной зависимостью).

При несоблюдении таких норм онлайн казино может быть привлечено к ответственности – оплата штрафа в размере до 500 минимальных заработных плат.

Теневой рынок виртуальных игорных заведений

В онлайн казино играть можно с любого уголка страны и мира. Тем не менее после начала полномасштабного вторжения гэмблинг-индустрия Украины оказалась в очень сложном положении. Чтобы помочь бизнесу остаться «на плаву», ВРУ было принято решение внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым представители азартной сферы могли оплачивать налог в 2% по упрощенной схеме. Но некоторые клубы продолжали уклоняться от собственных налоговых обязательств, например, посредством мисскодинга.

Мисскодинг – это способ замены кодировки интернет-платежей на неверное значение. Азартные игры должны маркироваться «7995», а большинство недобросовестных клубов используют «7994» – транзакции, относящиеся к компьютерным играм. При этом условия налогообложения абсолютно другие, что позволяет таким казино существенно уменьшить размер налога.

За период 2022 года только Pin Up Казино перевело в государственный бюджет более 271 миллиона гривен, что является практически 50% от общей суммы, полученной от игорного бизнеса.

Как решить проблемы с недобросовестным отношением клубов к налогообложению?

Представители Пин Ап считают, что репрессии против игорного бизнеса никоем образом не смогут стимулировать наполнение государственного бюджета. Многочисленный опыт ведущих мировых экономик гласит, что либерализация налогов позволяет повысить налоговые отчисления, помогает вывести игроков гэмблинг-рынка из тени.

Кроме того, наполнять государственный бюджет могут представители смежных сфер, которые сотрудничают с официальным казино, например, IT-компании. Согласно последним статистическим данным, в 2022 году такие предприятия принесли Украине около 30 миллиардов гривен в виде налоговых отчислений.

Украинские казино с выводом денег, которые легально работают в стране, выполняют собственные налоговые обязательства, сегодня считаются одним из самых ответственных налогоплательщиков. Финансы от сайтов казино могут быть направлены на восстановление городов, которые пострадали от военной агрессии российской федерации, и поддержку украинской армии.