Гид автолюбителя: что такое ремкомплект и некоторые нюансы его использования

Ремкомплекты представляют собой наборы различных компонентов, используемых для ремонта конкретных узлов автомобиля. Как отмечают специалисты компании Klifex https://klifex.ua, они помогают обеспечить длительную безотказную работу отдельных агрегатов, не прикладывая к этому особых усилий.

Состав ремонтных комплектов

Состав ремонтных комплектов зависит от того, для каких деталей и узлов автомобиля они предназначены. Например, ремонтные комплекты для суппортов обычно содержат поршни и их крышки, стопорные кольца, втулки и направляющие штифты, а также небольшой тюбик, наполненный смазкой.

В состав ремонтных комплектов генератора входит подшипник, его вкладыш и втулка, щетки и щеткодержатели, уплотнительные кольца и крепеж.

В комплекты для ремонта гидравлических насосов и цилиндров обычно входят уплотнительные кольца разного диаметра.

В ремонтные комплекты ШРУСа входят крышки, стопорные кольца для сборки и смазка.

В некоторые наборы входят не только крепежи, но и инструменты для их сборки.

Советы по обслуживанию

Специалисты компании советуют придерживаться несложных правил при использовании ремкомплектов:

Всегда очищайте монтажные посадочные места и детали компонентов, которые вы собираетесь ремонтировать. В противном случае компонент может быть установлен некорректно. Кроме того, грязь представляет опасность для заменяемых деталей.

Для сборки следует использовать только подходящие инструменты. В противном случае есть риск повреждения как запчастей, так и элементов механизма.

При установке крепежа соблюдайте рекомендуемый производителем момент затяжки. Их перетягивание или недотягивание приводит к преждевременному износу и выходу деталей из строя.

Также важно использовать то количество смазки, которое указанно производителем. Слишком много смазки так же опасно, как и ее недостаток, и может привести к перегреву компонента.

Симптомы отказа

Необходимость в ремкомплекте масляного или водяного насоса, привода сцепления, тормозных цилиндров становится очевидной, если вокруг этих узлов есть потеки. Дополнительным показателем является отказ сопутствующих систем. Например, если ваш автомобиль отклоняется от курса во время движения или торможения, есть вероятность неравномерного износа тормозных колодок, если педаль тормоза имеет большой ход или, наоборот, большое сопротивление, вам необходимо приобрести ремкомплект тормозного суппорта.

Видимые трещины, следы смазки и грязь, прилипшие к поверхности подшипника, говорят, что пора приобрести ремкомплект ШРУСа.

Если у вас проблемы с переключением передач, проскальзывает сцепление или вы чувствуете запах гари, вам может потребоваться приобрести ремонтный комплект для замены вилок сцепления.

Причины отказа

Резиновые и пластиковые элементы со временем теряют гибкость и могут сломаться. Уплотнения также склонны к затвердеванию. На них губительно действуют дорожные химикаты, прямые солнечные лучи, перепады температуры, низкая влажность и грязь. Преждевременный износ этих компонентов вызван использованием неподходящих рабочих жидкостей или смазочных материалов. Крепежи могут быть повреждены, если они подверглись сильному удару или были пережаты во время сборки. Направляющие и соединения часто подвергаются износу в результате истирания, так как они часто подвергаются воздействию грязи. Они также могут ржаветь под воздействием влаги.