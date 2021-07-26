Гид автолюбителя: гараж из бетонных плит или металлический гараж из гофрированной стали

Количество автомобилей на душу населения Украины растет каждым годом, и перед многими водителями стоит вопрос — где хранить машину. Многие хотят построить гараж, который не будет расходовать значительную часть домашнего бюджета, и выбирают между жестяным и бетонным. Какой из них выбрать, будет зависеть от нескольких факторов, отмечают специалисты промышленно-строительной группы «Ковальская».

Сразу стоит отметить, что современный железобетонный гараж продается в виде единых сборных блоков из бетона. Такой гараж очень прочный и устойчивый к трещинам и протечкам. Обычные металлические гаражи из гофрированной стали, представляют собой конструкции с низкой прочностью и практически нулевой изоляцией. Строительство гаража из бетонных панелей не очень сложно и не очень дорого, но преимущества такого решения действительно велики, отмечают эксперты.

Стоит ли строить бетонный гараж?

Бетонные гаражи долговечны и устойчивы, выдерживают порывистый ветер, проливные дожди и суровые зимы. Они отличаются лучшей теплоизоляцией, чем стальные, и дополнительно утеплены, что гарантирует комфортную температуру внутри, даже зимой. Бетонные плиты вполне эстетичны и долговечны. Их можно отделать как угодно, например, штукатуркой или краской, но это не обязательно.

Гаражи из бетонных плит также не нуждаются в обслуживании. Бетон — это материал, который защищен от плесени, ржавчины и водонепроницаемый. Бетонные панели для гаража — это также гарантия высокой прочности и долгих лет эксплуатации. Такой гараж тоже очень универсален. Можно установить практически любой тип ворот, потому что бетонная конструкция выдержит большинство монтажных систем.

Виды гаражей из бетонных панелей

При строительстве гаража из бетонных плит нужно учитывать не только его размеры, но и крышу. Как и в случае с домом, вы можете выбрать односкатную, двускатную или многоскатную крышу, или же спроектировать какое-то индивидуальное решение. В этой теме стоит руководствоваться двумя принципами:

Прежде всего, конструкция гаража из панелей и его крыша должны соответствовать тому, как выглядит дом, чтобы все выглядело хорошо. Второй и часто самый важный вопрос — это стоимость. Чем сложнее крыша, тем выше будет окончательная стоимость строительства гаража из бетонных плит.

Перед началом строительства стоит проверить готовые решения и проекты в сети. В Интернете вы найдете множество готовых идей для гаражей из бетона, но если вам нужен индивидуальный проект, который будет соответствовать вашим ожиданиям, вы можете нанять для него архитектора.

Выбирая концепцию гаража из бетонных плит, стоит обратить внимание на несколько вещей, о которых не всегда задумываются. Подумайте, для чего гараж будет использоваться сейчас и в будущем. Место для одной машины должно быть обязательно, но что, если приедут ваши гости? А может в будущем ваша семья пополнится … другой машиной? Стоит позаботиться о дополнительном пространстве и построить гараж немного большего размера, чем вам сейчас нужно — никогда не бывает слишком много места.