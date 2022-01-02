Гид автолюбителя: как турбина влияет на мощность двигателя и как экономится топливо

Все больше и больше современных автомобильных двигателей, независимо от количества цилиндров и объема, оснащаются турбонаддувом. По-прежнему наиболее популярной формой является использование турбокомпрессора. Что такое турбокомпрессор, как он влияет на расход топлива, как его защитить и на что следует обращать внимание при покупке подержанного автомобиля с турбиной, рассказывают специалисты компании «Turbo Magic».

Применяемые в настоящее время решения в области производства двигателей позволяют использовать их максимальную мощность при использовании оптимального количества топлива. Один из способов увеличения мощности двигателя — установка турбонагнетателя. Этот все более распространенный механизм очень эффективен, и хотя ремонт турбины авто в основном зависит от типа поломки и степени износа агрегата, он требует специальной защиты и ухода.

Что это за агрегат?

Турбокомпрессор — это элемент двигателя, который был создан конструкторами двигателей в результате многолетней работы по поиску компромисса между увеличением мощности двигателя и уменьшением его веса и снижением расхода топлива. Его конструкция позволяет увеличивать давление воздуха, поступающего в двигатель, за счет энергии выхлопных газов.

Как работает турбокомпрессор и почему экономится топливо?

Этот механизм состоит из двух основных частей — турбины и компрессора, установленных на одной оси. Выхлопные газы, направляемые в турбину, одновременно приводят в движение ротор компрессора, который нагнетает больше воздуха в цилиндр. В результате каждый цилиндр получает больше кислорода, что позволяет сжигать гораздо больше топлива в том же объеме камеры, что, в свою очередь, приводит к увеличению мощности двигателя. За счет высокого КПД такого двигателя, снижается расход топлива, так как достижение паспортной мощности достигается не только за счет расхода топлива, но и частично из-за создания большего давления в цилиндрах благодаря турбонаддуву.

В каких машинах и для чего он устанавливается?

Первоначально турбокомпрессоры устанавливались на спортивные автомобили для увеличения мощности двигателя без увеличения веса автомобиля. Как известно, чем легче машина, тем она быстрее.

Когда турбокомпрессор используется в легковых автомобилях без спортивного характера, производители больше озабочены экономией и экологией, чем производительностью. Это потому, что турбина помогает существенно снизить расход топлива. То же самое и с дизелями, где использование турбонаддува стало обычным явлением. Из-за своей конструкции дизельные двигатели имеют более низкий КПД, поэтому для достижения мощности, сопоставимой с бензиновым двигателем той же мощности, они должны быть намного больше и тяжелее. Это значительно увеличило бы сгорание топлива и увеличило бы выброс вредных веществ в атмосферу.

Турбокомпрессор нуждается в защите

Турбокомпрессор — это очень сложный механизм, который подвергается воздействию огромных сил и очень высоких температур. Ротор турбины вращается со скоростью до 200000 об / мин, а в бензиновых двигателях протекающий выхлопной газ достигает температуры около 900°C. Такие экстремальные условия эксплуатации требуют использования соответствующих смазочных материалов. Поэтому необходимо строго соблюдать рекомендации производителя относительно типа и класса вязкости масла, используемого в двигателе.

Адекватная смазка является гарантией эффективности турбокомпрессора, однако следует помнить о нескольких советах, которые обеспечат надлежащие условия работы масла в двигателе.

Как ухаживать за двигателем, оснащенным турбиной:

— Используйте только самые качественные масла.

— После запуска двигателя прогрейте его некоторое время на холостом ходу, чтобы моторное масло достигло всех его углов, особенно турбины.

— Если вы хотите использовать турбину в течение длительного времени, вы не должны внезапно гасить двигатель, разогнанный до высоких оборотов. Перед выключением двигателя, особенно после продолжительной или динамичной езды, снизьте частоту вращения турбины на несколько секунд, оставив двигатель работать на холостом ходу.

— Регулярная замена воздушного фильтра предотвратит попадание пыли в двигатель и корпус турбины.

— Уровень и состояние моторного масла следует часто проверять, поскольку от его состояния и качества зависит надежность и безотказность турбокомпрессора — загрязнение масла или его низкий уровень может привести к необратимым повреждениям турбины или заклиниванию двигателя.

Подержанный автомобиль с турбонаддувом

Широкое использование турбированных двигателей в современных автомобилях означает, что, решая купить подержанный автомобиль, покупатель все чаще будет сталкиваться с моделями с турбонаддувом. На что обратить особое внимание?

Первый признак того, что с турбиной что-то не так, — это большой расход масла и падение его мощности. Однако это сложно проверить во время осмотра перед покупкой. Хотя осмотр самого турбокомпрессора тоже может кое-что сказать.

Незначительные масляные пятна — это нормально, но если корпус полностью загрязнен маслом или «стерильно» чист, это должно вызвать подозрения. Эффективный способ проверить состояние турбокомпрессора — измерить давление наддува в специализированной мастерской.

Если после покупки машины выяснится, что турбина вышла из строя, не стоит сильно расстраиваться. В большинстве случаев достаточно ремонта с использованием новых ремкомплектов. Выбирая компанию, занимающуюся восстановлением работоспособности турбин, стоит обращать внимание на отзывы и гарантийный срок, который предоставляют механики.

К сожалению, не каждую турбину можно восстановить. Тогда можно купить восстановленную или новую, — резюмируют эксперты компании.