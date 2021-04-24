Гид автолюбителя: какую подготовку нужно провести перед тем, как продавать машину

Подготовка обычно бывает важным мероприятием, и это не исключение, когда дело доходит до продажи автомобиля. Начните с советов которые дают специалисты компании OILER.

Вымойте, очистите и приведите в порядок машину

Сделайте осмотр автомобиля; пропылесосьте, вымойте и отполируйте краску кузова и внутренние части салона, в этом вам поможет специальный авто полироль. Не забудьте вытереть внутреннюю часть моторного отсека. Хорошо бы устранить любые каменные сколы на лобовом стекле. Если у вас есть страховка, которая распространяется на него, вы можете ею воспользоваться. Все стекла должны быть чистыми, включая зеркала, для этого можно использовать омыватель для стекла, желательно, чтобы бачок омывателя также не был пуст.

Конечно, оптимально загнать машину на доверенное СТО, и попросить специалистов указать на все большие и не очень проблемы. Если таковые обнаружатся, необходимо устранить, хотя бы самые критические.

Оцените свою машину

Теперь, посмотрев на свою вымытую и отполированную машину, вы можете определить ее цену. Для начала выясните, сколько стоит машина подобного класса и марки на рынке. Проверьте онлайн-объявления и найдите актуальные цены. Предварительную оценку вы также можете получить на СТО. Не стоит переоценивать стоимость собственной машины. Если другие продавцы запрашивают $10 000 за соответствующий автомобиль, получить $15 000 будет сложно только потому, что вы сами считаете, что он в хорошем состоянии. И учтите, что покупатель машины всегда хочет поторговаться. Убедитесь, что у вас есть заложенная для этого маржа, до окончательной цены закрытия сделки.

Найдите документы на машину

Продажи упростятся, если у вас есть все протоколы и счета-фактуры, подтверждающие, что вы ухаживали за автомобилем в соответствии со всеми правилами предписанными производителем. В этом контексте ценным документом может быть сервисная книжка и любые документы, например, по обработке для защиты от ржавчины.

Время дать объявление

После того как вы определились в цене, посмотрели машину и нашли все документы, пора размещать рекламу.

Когда есть покупатель

Вы как продавец обязаны предоставлять достоверную информацию. Если вы «скрываете» серьезный дефект, о котором вам известно, покупатель может подать на вас в суд, потребовать возмещения убытков или отменить покупку. Поощряйте покупателя внимательно осмотреть автомобиль.

Проверить покупателя

Является ли покупатель тем человеком, которым он / она притворяется? Попросите показать удостоверение личности. Смена владельца не происходит, если информация является ложной, и в этом случае вы остаетесь владельцем автомобиля, которого у вас уже не будет, и на вас будут зарегистрированы повреждения и штрафы за парковку.

Присутствуйте, когда покупатель тестирует машину

Бывает, что покупатель на тест-драйве не возвращается с автомобилем, поэтому обязательно следите за ним во время поездки и избегайте того, чтобы вас обманом не заставили выйти из машины.

Липовые брокеры

Бывает, что дилеры поддельных автомобилей звонят после того, как увидели рекламу, и заявляют, что у них есть покупатель на машину. Они могут быть очень красноречивыми и заслуживающими доверия и могут убедить вас как продавца передать регистрационные документы. Это выглядит серьезно и законно, но продавцы иногда попадают в такую ловушку. Поэтому важно иметь надлежащую проверку данных брокеров, которые связываются с вами, и никогда не передавать машину, пока вы не получите полную оплату.