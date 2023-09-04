Гід автолюбителя: Огляд юридичних та фінансових послуг при купівлі автомобіля

Враховуючи ціни автомобілі в Україні, багато людей звертаються за банківським кредитом для реалізації цієї купівлі. Експерти порталу Prostopravo аналізують витрати на автокредит, вартість оформлення договору купівлі машини, а також ціни на юридичні послуги для автовласників.

Розпочнемо з аналізу витрат при купівлі авто.

Згідно даних юридичного сервісу ua.prostopravo.com.ua, купуючи автомобіль на вторинному ринку, посвідчити угоду купівлі-продажу можна або в нотаріуса, або в сервісному центрі МВС. Дешевшим є реєстрація машини в сервісному центрі, тому розглянемо детальніше саме цей варіант. Основні витрати для автовласника:

вартість техпаспорту – 248 грн;

нові номерні знаки – 135 грн;

бланк реєстрації авто – до 190 грн;

дослідження-експертиза – 270 грн.

Зверніть увагу, при купівлі нового автомобіля треба заплатити збір в Пенсійний фонд в розмірі 3-5% в залежності від вартості автомобіля та розміру прожиткового мінімуму.

Порівняти вартість юридичних послуг для автовласників можна на сайті Простоправо (супровід і допомога юриста при ДТП, стягнення збитків після ДТП, оскарження штрафів поліції і т.д., послуги юристів при реєстрації договору купівля продажу машини). Проте варто пам’ятати, що кожен громадяни України має право на безкоштовну юридичну консультацію. Перейшовши за посиланням, можна безкоштовно задати питання юристу, адвокату та отримати відповідь.

Купівля автомобіля в кредит

Які програми кредитування пропонують банки України автовласникам? Згідно останніх досліджень аналітиків компанії «Простобанк Консалтинг» банки пропонують кредити на купівлю нових машин вітчизняного та іноземного виробництва, кредити для придбання вживаних вітчизняних машин та іномарок, а також позики на електромобілі. Розглянемо середні ефективні ставки в залежності від строку кредитування.

Термін Середня реальна процентна ставка, % річних Кількість банків, що кредитують Нові іноземні авто 1 рік 9,47 5 2 роки 10,94 5 3 роки 12,74 5 7 років 16,5 3 Вживані іноземні авто 1 рік 23,66 4 2 роки 23,69 4 3 роки 24,02 3 7 років 23,06 2

Звісно, кредит – це додаткові витрати. Але найвигідніші умови пропонують банки для позичальників, які оформляють кредит на нову іномарку строком на 1 рік – середня процентна ставка складає 9,47% річних. Оформляючи кредит на вживану машину, варто розраховувати на вищу ефективну ставку – від 23,06% до 24,02% річних в залежності від терміну кредитування.