Гід автолюбителя: Як розпізнати, що котушка запалення несправна

Котушка запалювання – не найочевидніша причина проблем у системі запалення, особливо часто трапляється в автівках “Ланос”. Ламається вона досить рідко, тому можна перебрати з десяток причин, витратити гроші та нервові клітини, доки з’ясується, чому двигун почав раптово глухнути. Експерти компанії “Автопро” назівають п’ять комбінованих ознак, які сигналізують про проблеми з котушкою.

Знаючи ці ознаки, можна розпізнати її неполадки на ранньому етапі і відразу замовити заміну котушки запалювання для “Ланос” чи іншого авто на маркетплейсі.

Симптоми несправностей та поломки

1. Вище витрата палива + чорний дим із вихлопної труби

Підвищений апетит автомобіля може виникнути з різних причин, але якщо в комплекті з цим йде чорний вихлопний дим з різким бензиновим запахом, діагноз ясний — котушка запалення починає виходити з ладу, через що паливо в циліндрах не до кінця згоряє.

2. Двигун глухне в русі + нестабільна освіта іскри

Якщо на додаток до двигуна, що глухне, у вас є перебої з іскрою на свічках (притому що свічки справні), не поспішайте хапатися за серце. Причина не в двигуні, а в котушці запалювання.

3. Двигун важко заводиться і шумить у русі

Така ситуація можлива, якщо котушка вже зламана, але в автомобілі їх кілька. В одному з циліндрів відсутня іскра від свічки запалювання, через що запуск відбувається важко, а в двигуні з’являються сторонні шуми.

4. Пропуски запалювання, що супроводжуються тріском та «кашлем»

Під час заводу автомобіль кашляє, тріщить і вібрує на холостому ході. Через пропуск запалювання рухається з ривками — виною цьому пошкодження котушки, яке знижує потужність мотора.

5. Двигун не заводиться (при тому, що працює стартер)

Нарешті, якщо котушка присутня в єдиному екземплярі, і термін її життя вже добіг кінця, двигун просто не запуститься, скільки б ви не намагалися. Через відсутність котушки іскри не буде, і паливо в циліндрах не спалахне.

Самостійна діагностика котушки

Перш ніж їхати чи везти автомобіль на СТО, можна самостійно переконатися, що винуватець того, що відбувається, — котушка. Однак для цього треба знати, як вона влаштована і мати справний мультиметр.

Зніміть котушку запалювання та доторкніться щупами мультиметра до двох висновків первинної обмотки. Нормальне значення опору — від 0,5 до 3,5 Ом (точно можна дізнатися у техдоці). Потім те саме треба зробити з вторинною обмоткою. Тут значення будуть від 6 до 15 кОм (уточніть про всяк випадок).

Якщо мультиметр показує менше, пошкоджено ізоляцію обмотки, якщо більше — провід обмотки обірвався. У будь-якому випадку, котушку краще змінити, адже її ціна нижча за витрати на ремонт.