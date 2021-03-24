Гид автомобилиста: когда нужно менять зимние шины на летние
По большей части дневные температуры в Украине начнут повышаться со следующей недели, обещая конец холодной зиме. Но только на этой неделе зимняя погода вернулась на последний, как мы надеемся, порыв перед окончательным уходом. Пока что теплые дни и холодные ночи — это норма.
Эта разница между теплыми днями и холодными ночами заставляет многих водителей задуматься, следует ли им оставить зимние шины на своих автомобилях или пора перейти на всесезонные или летние шины.
Специалисты компании Tires Club https://tiresclub.com.ua/ говорят, что менять зимнюю резину на летнюю, стоит тогда, когда температура окружающей среды, в которую вы ездите (помните, что ночью холоднее), постоянно превышает 7 градусов по Цельсию и есть мало или совсем нет шансов на снегопад.
Езда на зимних шинах летом — это неправильно
Некоторые люди не думают, что это необходимо, но езда на зимних шинах летом создает определенные риски для безопасности, поэтому специалисты рекомендуют покупать летние или всесезонные шины для оптимальной безопасности в течение всего лета, независимо от дорожных условий
Что происходит, если летом ездить на зимних шинах?
- Зимние шины лучше всего работают в холодную погоду и менее эффективно рассеивают тепло, поэтому риски чрезмерного давления и разрыва намного выше.
- Резиновая смесь намного более эластичная, что влияет на управляемость и ощущения вашего автомобиля на дороге, особенно когда вы делаете резкие повороты, что часто приводит к потере управления.
- Поскольку резиновая смесь более мягкая, протектор сильнее меняет форму. Это создает большее сопротивление качению и требует больше усилий, а значит и топлива.
- Когда вы ездите на зимних шинах летом, вы сокращаете их срок службы почти на 60 процентов по сравнению с тем, если бы они использовались только в зимних условиях.
- Шинные технологии прошли долгий путь, но зимние шины по-прежнему намного шумнее, чем летние или всесезонные.
Покупку новых шин часто подгоняют к сезонной смене. Специалисты компании, советуют внимательно следить за износом протектора, так как шины — это важнейший элемент безопасности автомобиля. Время жизни даже самых дорогих премиум-шин, ограничивается в среднем четырьмя сезонами, дешевые модели работают в рамках своих эксплуатационных характеристик еще меньше.
Что такое износ протектора шин
Износ протектора шин может многое рассказать о подвеске авто. В частности, он может сказать вам, находятся ли углы схождения, накачка и компоненты подвески в пределах спецификации. Эксперты компании, приводят наиболее распространенные формы износа протектора и их причины.
Чрезмерно накачанные шины
Износ протектора шины в центре рисунка протектора говорит о том, что рисунок протектора слишком высокий. Слишком большое давление может привести к усадке пятна контакта и к центру шины, чтобы выдержать всю нагрузку.
Недокачанные шины
Износ протектора шины по краям шины обычно указывает на то, что давление в шине ниже указанного. Когда шина недостаточно накачана, пятно контакта увеличивается, и нагрузка переносится на внешние края пятна.
Ступенчатый износ шин
Индикатором чрезмерного положительного или отрицательного угла схождения является заедание шины или истирание, которое можно обнаружить, проведя кончиками пальцев по краю каждой шины протектора или блока протектора. Растушевка на внутренней стороне шины протектора указывает на чрезмерное схождение, в то время как кромка на внешней стороне протектора указывает на схождение наружу. На геометрию угла схождения также могут сильно повлиять изменения высоты подвески.
Зубчатый износ
Угловатые или зубчатые впадины, появляющиеся на поверхности износа протектора шины, могут указывать на ослабленные, изношенные или погнутые детали подвески. Изношенные амортизаторы или несбалансированные шины также могут стать причиной образования чашечек, но образование чашечек обычно больше указывает на концентрический рисунок. Наиболее вероятными причинами являются амортизаторы и стойки, поскольку они обеспечивают демпфирующую силу для контроля движения шин.
Износ протектора по внешнему краю
Износ протектора по внешнему краю шины в наши дни случается редко, но все же случается. Положительный изгиб, кастер и носок могут привести к износу внешнего края. Если вы видите краевой износ с одной стороны, проверьте осевое усилие и обратный ход. Но следует отметить, что основной причиной износа внешней кромки современных автомобилей является чрезмерно активное прохождение поворотов.
Внутренний износ протектора
Износ протектора шины по внутренней кромке — это самая распространенная проблема износа протектора, с которой сталкивается большинство технических специалистов. Углы, вызывающие этот тип износа, обычно имеют отрицательные схождение и развал. Что касается деталей, существует три составляющих источника износа внутренней кромки протектора: втулки, пружины и нагрузки.