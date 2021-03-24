Гид автомобилиста: когда нужно менять зимние шины на летние

По большей части дневные температуры в Украине начнут повышаться со следующей недели, обещая конец холодной зиме. Но только на этой неделе зимняя погода вернулась на последний, как мы надеемся, порыв перед окончательным уходом. Пока что теплые дни и холодные ночи — это норма.

Эта разница между теплыми днями и холодными ночами заставляет многих водителей задуматься, следует ли им оставить зимние шины на своих автомобилях или пора перейти на всесезонные или летние шины.

Специалисты компании Tires Club https://tiresclub.com.ua/ говорят, что менять зимнюю резину на летнюю, стоит тогда, когда температура окружающей среды, в которую вы ездите (помните, что ночью холоднее), постоянно превышает 7 градусов по Цельсию и есть мало или совсем нет шансов на снегопад.

Езда на зимних шинах летом — это неправильно

Некоторые люди не думают, что это необходимо, но езда на зимних шинах летом создает определенные риски для безопасности, поэтому специалисты рекомендуют покупать летние или всесезонные шины для оптимальной безопасности в течение всего лета, независимо от дорожных условий

Что происходит, если летом ездить на зимних шинах?

Зимние шины лучше всего работают в холодную погоду и менее эффективно рассеивают тепло, поэтому риски чрезмерного давления и разрыва намного выше.

Резиновая смесь намного более эластичная, что влияет на управляемость и ощущения вашего автомобиля на дороге, особенно когда вы делаете резкие повороты, что часто приводит к потере управления.

Поскольку резиновая смесь более мягкая, протектор сильнее меняет форму. Это создает большее сопротивление качению и требует больше усилий, а значит и топлива.

Когда вы ездите на зимних шинах летом, вы сокращаете их срок службы почти на 60 процентов по сравнению с тем, если бы они использовались только в зимних условиях.

Шинные технологии прошли долгий путь, но зимние шины по-прежнему намного шумнее, чем летние или всесезонные.

Покупку новых шин часто подгоняют к сезонной смене. Специалисты компании, советуют внимательно следить за износом протектора, так как шины — это важнейший элемент безопасности автомобиля. Время жизни даже самых дорогих премиум-шин, ограничивается в среднем четырьмя сезонами, дешевые модели работают в рамках своих эксплуатационных характеристик еще меньше.