Гид автомобилиста: Охранные датчики для авто – что это такое?

Главный принцип работы автосигнализации заключается в реагировании устройства на попытки несанкционированных действий в отношении авто. Если система защиты улавливает попытку взлома, срабатывает сирена (звуковая, реже световая), а также отправляется извещение на мобильное устройство владельца, если сигнализация поддерживает такую функцию. Но как именно устройство определяет злоумышленные действия извне? Для этого к автосигнализации подключаются специальные датчики реагирования.

Основные виды датчиков для автосигнализации

В большинстве случаев современные охранные системы оснащены комплексом датчиков, обеспечивающих всестороннюю степень защиты ТС. Но встречаются модели старого образца, имеющие лишь средства внешнего реагирования, и у которых отсутствует датчик движения для автосигнализации, улавливающий движения внутри салона.

В общем, для обеспечения полноценной защиты автомобиля от сторонних действий лучше всего использовать полный комплект датчиков, которых существует 3 основных вида:

1. Датчик удара

Данный модуль устанавливается на дверях и в зоне остекления. Датчик удара реагирует на попытки проникновения в салоне или воздействия на авто при помощи грубой силы. Важно выбирать технологичные модели, предполагающие тонкую настройку чувствительности, что минимизирует ложные срабатывания.

2. Датчик наклона

Не менее важный модуль реагирования, основная задача которого – улавливание попыток воздействовать на положение ТС в горизонтальной плоскости. Датчик работает на основе гироскопа, благодаря чему попытки снять с автомобиля колеса или кража при помощи эвакуатора будут рассмотрены системой безопасности как злоумышленные действия.

3. Датчик движения

Датчик движения (или объёма) является своего рода 3-й линией рубежа обороны автомобильной системы безопасности. Если злоумышленнику удастся миновать первые 2 рубежа «обороны», модуль реагирования на движение в салоне обязательно сработает и даст знать владельцу авто о попытке незаконного завладения его транспортным средством.

В заключение

Большинство современных автосигнализаций имеет все 3 системы датчиков в комплекте. Для старых охранных систем есть возможность дополнительной комплектации недостающими функциональными модулями, включая датчики удара, наклона и движения.

Только работая в полном комплекте, система безопасности способна с максимальной степенью вероятности обеспечить 100%-е противодействие автомобильным ворам, реагируя на любые попытки несанкционированных действий в отношении ТС.