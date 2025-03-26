Гід автомобіліста: сумісність гальмівних колодок та як правильно підібрати запчастини

Гальмівні колодки виконують функцію перетворення механічної енергії руху на теплову внаслідок сили тертя. У процесі гальмування гідравлічна система створює тиск до 1000 кг/см², притискаючи фрикційний матеріал накладки до поверхні диска або барабана.

Ефективність гальмування безпосередньо залежить від стану фрикційного шару і відповідності запчастин температурному режиму роботи. Під час міської їзди колодки нагріваються до 300–400°C, за інтенсивного гальмування температура може досягати 900°C. Високі температурні навантаження і постійний механічний вплив призводять до поступового зносу фрикційного матеріалу, що вимагає періодичної заміни компонентів, зазначають експерти компанії Autodoc, й розповідають на що звертати увагу при виборі таких запчастин.

Конструкція гальмівних колодок в авто

Запчастина складається зі сталевої пластини зі спеціальним антикорозійним покриттям, яка забезпечує надійне кріплення колодки в супорті. На пластину методом гарячого пресування наноситься фрикційний матеріал — особлива суміш, що складається з металевих волокон, мінеральних компонентів і термостійких полімерів. Для зниження шуму і вібрації під час гальмування зі зворотного боку накладки встановлюють демпфувальну прокладку.

Виробники використовують різні технології для поліпшення експлуатаційних властивостей колодок. Наприклад, фрикційні накладки Remsa виробляють за технологією PROTECNO з випалюванням за температури 650°C. Це забезпечує стабільний коефіцієнт тертя в діапазоні 100–500°C, скорочує гальмівний шлях на 7,4% і сприяє швидкому припрацюванню до гальмівного диска. Купити продукцію Remsa https://autodoc.ua/category/tormoznye-kolodki-id115-3/remsa-id2101–1000 можна на спеціалізованих сайтах з гарантією на весь асортимент товарів.

Параметри вибору

Під час заміни деталей необхідно враховувати кілька критичних характеристик, що визначають ефективність і безпеку гальмування:

Геометрична сумісність. Розміри накладок повинні точно відповідати конструкції гальмівного механізму з допуском по довжині та ширині до 0,5 мм, а по товщині — до 0,2 мм. Фрикційні характеристики. Коефіцієнт тертя матеріалу має перебувати в діапазоні 0,35–0,45 і зберігати стабільність під час нагрівання до 400°C. Експлуатаційні умови. Склад колодок підбирається під режим використання: міський цикл (100–200°C), заміські траси (до 350°C) або спортивний режим (до 800°C). Сертифікація та маркування. Наявність сертифіката ECE R90 підтверджує допустимі відхилення від характеристик оригінальних запчастин у межах ±15% за тертям і ±5% за розмірами.

Усім цим вимогам відповідають гальмівні колодки TRW, вироблені з дотриманням чітких стандартів якості https://autodoc.ua/category/tormoznye-kolodki-id115-3/trw-id149–1000. Великий вибір оригінальних складників бренду представлений на спеціалізованих онлайн-платформах, де можна замовити необхідні запчастини з доставкою в будь-який регіон України.