Гид автомобилиста: возможные неисправности втулки стабилизатора и её замена

Втулка стабилизатора — элемент ходовой части, который входит в состав подвески. Выполняет роль перераспределения нагрузки между колесами – противодействует образованию кренов. За счёт работы стабилизатора улучшается управляемость, манёвренность, устойчивость транспортного средства при поворотах или прохождении неровностей дорожного покрытия. Узел является обязательным для обеспечения безопасности движения.

Состоит он из стержня (распорка, установленная поперек автомобиля), стоек (крепятся между стержнем и рычагом) и крепёжных элементов (включают хомут и резиновое изделие). Последние монтируются в системах с пассивным крепежом. Специалисты интернет-магазина автозапчастей autodoc.ua, рассказывают об устройстве этого узла и возможных неисправностях.

Устройство

Втулка переднего стабилизатора может иметь несколько различных модификаций, которые отличаются не только формой, материалом изготовления, но и могут иметь в своей конструкции дополнительные элементы.

Отличия по конструкции:

Однотрубные – имеют один цилиндр и устанавливаются в большинстве старых и современных бюджетных автомобилях;

Двухтрубные – в состав включены два цилиндра, устанавливаются на современные автомобили среднего и выше класса.

Наиболее популярные типы – резиновый и сферический. С недавнего времени стали популярными полиуретановые втулки, применяемые в тюнинге или на технике, эксплуатируемой в сложных условиях.

Большинство стандартных изделий представляют собой D-образную конструкцию со сквозным отверстием по длине детали. Внутреннее кольцо служит для обхвата стержня. При помощи специальных скоб, втулка стабилизатора вместе с поперечным рычагом закрепляется к кузову или подрамнику. Таким образом обеспечивается эластичное соединение, которое позволяет стержню двигаться в жёстких рамках.

Возможные неисправности

При выходе из строя данного изделия, работа стержня становится неправильной, в работе подвески наблюдаются сбои и отчетливо слышны металлические стуки. Это свидетельствует о возможном повреждении, обрыве или естественном износе деталей. Для определения неисправности, достаточно провести несложную диагностику у опытного автомеханика.

Если втулка переднего стабилизатора https://autodoc.ua/category/stojka-stabilizatora-id786-3 требует замены, можно приобрести эту деталь самостоятельно, основываясь на информации основанной на ВИН-коде автомобиля, а механик произведет ее установку.

Причин выхода из строя или преждевременного износа может быть несколько:

Низкое качество материала и изготовления.

Агрессивная езда с поворотами на больших скоростях.

Частое маневрирование.

Движение по плохим дорогам с выбоинами.

Процесс замены не сложен и может осуществляться даже в гаражных условиях:

Производится откручивание болтов крепления скобы. Стабилизатор отводится в сторону. Демонтируются старые втулки.

После этого устанавливаются новые детали, и процесс сборки осуществляется в обратном порядке. Стоит учитывать, что данный элемент не второстепенный в подвеске и качество приобретаемых деталей может сказаться на его долговечности. Кроме того, неисправность стабилизатора приводит к быстрому износу остальных систем ходовой части.