Гід автомобіліста: які запчастини краще обирати оригінальні чи копії?

Ремонт автомобіля — не зовсім приємна, проте невід’ємна частина життя кожного водія. Однак у світі стрімких технологій та найновіших розробок, важливо бути в курсі актуальних новин і знати корисні поради, які полегшують цей процес та роблять його більш ефективним. Фахівці магазину автозапчастин VBavto дають декілька порад, які зроблять обслуговування автомобіля простішим та ефективнішим.

Магазин автозапчастин: Як вибрати найкращі комплектуючі для своєї автівки

Ремонт та обслуговування авто часто включає в себе потребу заміни деталей. Першочерговим та ключовим у цьому процесі стане підбір відповідних комплектуючих. Щоб обрати необхідну модель, достатньо знати рік випуску автомобіля, його марку та модель. Крім того, кожна запчастина має свій унікальний VIN-номер, який полегшує пошук.

Найбільша дилема полягає в тому, які запчастини краще обирати: оригінальні чи копії? Експерти компанії зазначають, що головною перевагою оригінальних запчастин є їхня висока якість, 100 відсоткова сумісність із маркою авто та доступність. Окрім того, офіційні автовиробники часто можуть не прийняти автомобіль по гарантії, якщо у ньому при заміні використовували неоригінальні комплектуючі. Недоліком є вища, порівняно з неоригінальними комплектуючими, ціна виробу.

Неоригінальні запчастини або копії також доволі поширені на ринку, і іноді ні в чому не поступаються оригінальним моделям, – зазначають фахівці VBavto. Також нині багато автовиробників продають ліцензійні договори на виробництво комплектуючих та ретельно контролюють якість виробництва. Крім того, іноді може бути проблемою дістати нову оригінальну запчастину, або її доведеться чекати довго, особливо якщо це складний механізм, тоді як із копіями таких проблем зазвичай не виникає.

Це не стосується таких видів як щітки склоочисника, бризковики та килимки в салон. Особливості в заміні потребують лише перші, бо там важливий не тільки розмір, але й спосіб кріплення.

Щітки склоочисника: особливості правильної експлуатації та заміни

Щітки склоочисника— це невеликі, але важливі складові автомобіля. В першу чергу вони необхідні для безпечної експлуатації автівки, адже бруд чи опади сильно перешкоджають огляду дороги, що своєю чергою значно впливає на безпеку руху. Тож важливо не економити та обрати якісний матеріал, попри те що щітки є свого роду “розхідником”, адже це напряму впливає на безпеку. На ринку України присутній широкий асортимент автомобільних склоочисників, а консультанти ритейлерів допоможуть підібрати ідеальний варіант під конкретну модель автівки та бюджет.

Основні аспекти, на які слід звертати увагу при експлуатації щіток: