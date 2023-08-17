Гід читача: Художні книги, у яких згадуються видатні композитори

Книги про відомих людей завжди зацікавлюють, адже оповідають не про вигаданого персонажа, а про постать, що існувала насправді, ходила по тій же землі, що й ми, мала щоденні справи, їла, сміялася, плакала. А що вже казати про художні книги, персонажі яких — відомі люди: політики, науковці, літератори чи навіть композитори. Добірка книжок саме про видатних композиторів чекає на вас далі.

Біографічні художні книги про композиторів нерідко оповідають про складну долю митця. У романі Джуліана Барнза «Шум часу» йдеться про російського радянського композитора Дмитра Шостаковича. Це твір про митця в умовах тоталітаризму, про боротьбу між талантом і звичайним страхом, про те, на що перетворюється творчість окремої людини, коли її намагається повністю контролювати влада.

Книги про композиторів купить навіть той, хто не дуже добре розбирається в музиці, адже часто сама доля видатного митця цікавить не менше, ніж його творчість. Усі ми знаємо про те, як трагічно загинув автор безсмертного «Щедрика» — Микола Леонтович. Саме про долю та загадкову загибель українського композитора у творі «Прилетіла ластівочка» розповідає сучасна письменниця Ірен Роздобудько.

Купити художню літературу Доржа Бату означає поринути у світ влучного гумору та насолодитися легкою й захопливою прозою цього українського письменника. Його твір «Моцарт 2.0» — це чудова нагода пофантазувати разом із автором про те, що було б із усесвітньо відомим композитором, якби він зненацька потрапив , скажімо, у сучасний Нью-Йорк. Сучасний транспорт, ґаджети, незвична музика — ось ще зовсім неповний список того, що звалиться на голову музи́ки родом із XVIII століття.

Моцарт, нехай і опосередковано, також згаданий у романі Богдана Коломійчука «Моцарт із Лемберга». Щоправда, письменник розповідає історію про сина видатного композитора, Франца Ксавера — також талановитого, але менш відомого митця, життя якого було пов’язане зі Львовом, де власне й відбувається дія твору. Гримуча суміш історичних фактів, пригод, інтриг та пристрасті на тлі динамічного сюжету гарантовано не відпускатиме вас від першої до останньої сторінки.

Не так сам Моцарт, як його скрипка стає важливим складником сюжету нового детективу Наталки Сняданко «Перше слідство імператриці». Історія розвивається у двох часових пластах — сучасність та часи правління Франца Йосипа та імператриці Єлизавети Баварської, відомої як Сіссі — а поєднує ці дві сюжетні лінії скрипка геніального композитора. Як саме — читайте у книжці Сняданко.

Шопен, Бах, Шуберт, Дебюссі, Стравінський… Ось неповний перелік метрів класичної музики, про яких згадує у своїй трилогії про молодого піаніста Акселя Віндінґа письменник Кетіль Бйорнстад, теж відомий сучасний композитор. «До музики», «Ріка» та «Дама з долини» оповідають історію про втрату, пошук себе та дорослішання, що немов майстерно зіграна на музичному інструменті. Музика тут вчувається в кожному рядку, а читати, слухаючи згадані у творі музичні твори, буде ще атмосферніше. Отож якщо вас цікавлять видані особистості і їх надбання – то ось ці книги про музику для вас.