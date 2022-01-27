Гид домовладельца: выбор правильного оборудования для вентиляции в подвале частного дома

Во многих частных домах имеются подвалы – их обычно используют для хранения консервации и других продуктов. Нередко такие помещения обустраивают и используют как спортзалы, склады, игровые комнаты. Вне зависимости от назначения, важно сделать в подвале правильную вентиляцию. Свежий воздух в достаточном объеме должен поступать в помещение, тем самым обеспечивая стабильность температурного режима, влажности и предотвращая появление сырости. В особенности это касается подвалов, где хранится консервация, овощи, фрукты, — отмечают эксперты.

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Для чего нужна вентиляция в подвале

Многие игнорируют важность вентиляции в этом помещении. Но подвал – основа всего здания, а не только место для хранения продуктов. Из-за отсутствия вентиляции повышается влажность, а это – идеальная среда для образования плесени или грибка. Это непременно отразится на продуктах, материалах, которые там находятся.

Проектировать вентиляцию в подвале частного дома нужно изначально – на стадии постройки дома. Она будет поддерживать нужную температуру не только в подвальном помещении, а и во всем здании. Отдушины в цоколе обеспечивают воздухообмен. Но если на этапе проектирования дома был упущен такой важный момент – всегда можно установить специальное оборудование. Оно и будет отвечать за циркуляцию воздуха.

Расчет вентиляции в подвале частного дома

Чтобы обеспечить правильный воздухообмен, важно верно выполнить расчеты.

При подборе диаметра воздуховода, стоит соблюдать правило – на 1 кв. метр потребуется 25 кв. см воздушной магистрали. Эффективное проветривание будет обеспечено, если хотя бы 2 раза в час воздух станет циркулировать, замещаться свежими потоками. Чтобы сделать примерный расчет объема воздуха, который будет обновляться, нужно умножить площадь помещения на его высоту.

Существует два вида вентиляции, которые могут обеспечить качественную циркуляцию воздуха – естественная и принудительная.

Обустройство естественной вентиляции подвала

Принцип работы такой вентиляции основан на отличии температуры внутри и снаружи помещения. Система включает приточную трубу, а также вытяжную магистраль. Воздухообмен происходит следующим образом: подвал заполняется холодным потоком, в то же время из него выходит нагретый. Главные достоинства такого вида вентиляции – простота конструкции и монтажа, низкие затраты.

Придаточная магистраль на входе защищается сеточкой. Вытяжной короб на выходе имеет козырек, а в помещении – устройство для сбора конденсата. Продухи в цоколе дома обеспечивают воздухообмен. Из недостатков такой вентиляции можно выделить – слабая эффективность, а также зависимость от погоды.

Такая система создается на этапе проектирования. Делаются предварительные расчеты. Главная задача — сделать противоположное расположение воздушных линий и верную разметку. Вытяжной короб должен располагаться в потолочной части помещения. Чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен, надо использовать магистрали в 12-16 см.

Монтаж принудительной вентиляции

Такой вид предусматривает применение автоматики, вентиляторов и, при желании, устройств нагревания воздуха. Соответственно, такая вентиляция дорогостоящая, но при этом эффективная. Система включает:

воздушные магистрали;

нагнетательная установка;

устройство регулирования температуры;

вентиляционные каналы;

заборники воздуха;

диффузоры;

тройники.

Главные достоинства такого вида вентиляции – независимость от погоды и автономность работы, возможность регулирования воздушных потоков и температуры. Также принудительное вентилирование подходит для помещений с увеличенной площадью.

Из недостатков можно выделить недешевое оборудование и сложность монтажа. Перед устройством вентиляции в подвале частного дома нужно провести тщательные расчеты, определяющие мощность и цикличность работы. Также нужно учитывать особенности эксплуатации, параметры помещения.

Выбор оборудования для вентиляции в подвале частного дома

Оборудование отличается маркой и мощностью. Для экономии советуют брать модели с регулируемой силой воздушного потока. Популярность набирают вентиляторы с таймером — устройство будет автоматически включаться и выключаться. Также существуют специальные датчики влажности, которые будут контролировать внутреннюю обстановку в помещении.

Выбирая нужное оборудование, важно рассчитать требуемый объем воздуха, исходя из размеров и технических характеристик. Широко распространенные марки Вентс, Silent, Blauberg. У этих брендов имеется большой выбор разного вентиляционного оборудования, причем по относительно низкой цене. Выбирая вентилятор для подвала, нужно учитывать два основных момента – производительность и давление.