Гід домовласника: які бувають види бруківки, та чи можна її самостійно укладати

Багато домовласників сьогодні активно використовують для створення під’їзних доріжок, внутрішніх двориків у саду, терас, садових павільйонів та інших поверхонь на земельній ділянці або у дворі, сучасну бруківку, або ще як її називають — тротуарну плитку.

Спеціалісти які представляють завод бруківки zavod-brukivky.kyiv.ua, розповіли які бувають її види, та що це взагалі за матеріал.

Що таке тротуарна плитка?

Бруківка є схожим на плитку камінь з бетону, або іншого матеріалу, та ідеально підходить для вимощування великих площ, таких як під’їзні шляхи, дно теплиць, тераси й т.і. Існує величезна кількість тротуарної плитки різної форми та кольору. Вона виглядає, в більшості своїй, як бетонні плити, але велика різниця полягає у розмірі. Бруківка менша за плити і визначається тим, що довжина, поділена на товщину, не повинна перевищувати 4. Бруківка не повинна мати площу більше 1 кв м. Якщо ці дві вимоги не дотримані, то це можна назвати не бруківкою, а бетонною плиткою.

Тротуарна плитка Старе місто. Фото: zavod-brukivky.kyiv.ua

Навіщо використовують бруківку?

Оскільки бруківка менша, ніж плита, вона ідеально підходить для ділянок із транспортними засобами, наприклад, під’їзної дороги, або парковки. При будівництві під’їзної доріжки ви можете вибирати між безліччю різних варіантів бруківки. Тут ви можете вибрати різні форми, розміри, кольори та бруківку з фаскою або без неї.

Крім того, що ви можете використовувати бруківку на під’їзній доріжці, її також можна використовувати, наприклад, для терас або невеликих садових доріжок. Це означає, що тротуарну плитку можна використовувати в тих місцях, де потрібна пряма та рівна поверхня.

Які види тротуарної плитки існують?

Різновидів бруківки дуже багато. Деякі сильно відрізняються як за кольором, так і формою, тоді як інші дуже схожі один на одного і практично ідентичні, але мають різні назви.

Тротуарна плитка зазвичай ділиться на три основні види за матеріалом виготовлення:

Бетонна бруківка.

Бетонну бруківку виготовляють з гравію або щебеню, піску, цементу та води. Бетонну масу можуть підфарбовувати кольоровими пігментами та хімічними добавками для поліпшення властивостей та стійкості до зовнішніх впливів. Бетон заливають у місткості, які надають бруківці остаточної форми. Після вібрації та стиснення бруківку сушать у сушильних камерах. Природний камінь.

Натуральний камінь (мармур, граніт, базальт) це один з тих вічних матеріалів для вимощення, який ніколи не вийде з моди. Кам’яні плитки чудово вписуються в будь-яке природне середовище та утворюють гармонійне, естетично завершене ціле. Замість матеріалів, які виглядають як натуральний камінь, ви можете використати справжній натуральний камінь у своєму саду. Клінкерна чи цегляна тротуарна плитка.

Цегляна бруківка (виготовляється з глини) своїм природним кольором та теплим зовнішнім виглядом ідеально вписується у природне середовище. Вона добре поєднується із зеленими насадженнями, виглядає розкішно, елегантно та гармонує як із сучасними, так і зі старомодними типами забудови. Вона привносить приємну атмосферу і тепло в сад і надає йому справжнього, неповторного характеру і непідвладного часу вигляду. Цегляна бруківка підходить для всіх типів поверхонь та чудово поєднується з іншими матеріалами.

Ви можете придбати бруківку різних розмірів. Це трохи залежить від того, для чого вони будуть використовуватися, наприклад, використовуватимуться вони для під’їзної дороги або просто для доріжки або тераси. Деякі види призначені для легкових автомобілів, тоді як інші трохи тонші.

Деяким людям подобаються квадратні плитки, а іншим більше подобаються прямокутні. Якщо ви вирішите покрити під’їзну доріжку бруківкою, ви маєте широкі можливості вибрати саме тієї форми, яка вам потрібна.

Незважаючи на те, що більшість бруківки виготовлено ​​з бетону, це не означає, що ви можете отримати її лише у сірому бетонному кольорі. Є бруківка чорного, червоного та жовтого кольору, все залежить від барвника доданого до розчину виробником, зазначають спеціалісти компанії.

Чи можна самому укладати бруківку?

Якщо ви хочете, щоб під’їзна дорога була вимощена бруківкою, можна спробувати це зробити самостійно. Найлегше укладати бруківку прямокутної форми.

Важливо, щоб ви придбали гравій і пісок, перш ніж приступити до роботи. Це тому, що він має складати основу на яку викладають тротуарну плитку.

Самостійне укладання бруківки вимагає часу, тому що кожен камінь доводиться укладати вручну. Якщо ви відчуваєте, що у вас немає часу для цього, рекомендується звернутися до професійного будівельника-укладача.

Вартість виконання цієї роботи залежить від розміру площі, яку вам потрібно вимостити, і, звичайно ж, від того, яка плитка. Крім того, ви також зможете отримати консультацію та рекомендації щодо догляду та очищення плитки.