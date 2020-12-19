Гид покупателя: что нужно учитывать перед покупкой зерновой кофемашины

Машины для приготовления кофе из зерен в чашку являются одними из самых дорогих моделей на рынке. Эти машины имеют единственную цель — производить как можно более свежий кофе и вкусный. Чем свежее кофе, тем насыщеннее аромат. За секунды такая машина перемалывает кофейные зерна, и извлекая аромат готовит эспрессо.

Они большие и предлагают множество вариантов приготовления, но просты в использовании. Одно из преимуществ машин для приготовления кофе из зерен заключается в том, что они делают почти все за вас (от помола зерен до приготовления более сложных сортов кофе) одним нажатием кнопки.

Одними из лидеров по приготовлению высококачественного кофе являются кофемашины зерновые Saeco одноименного итальянского производителя. Фото: comfy.ua

Что нужно учитывать перед покупкой

Вспениватель молока

Если вам нравится кофе на основе молока (например, капучино, латте или маккиато), то вам стоит поискать кофемашину для приготовления кофе из зерен с вспенивателем молока.

Существует три типа вспенивателя молока, но большинство моделей для приготовления кофе из зерен оснащены автоматическим вспенивателем молока.

Автоматический вспениватель — это герметичный кувшин, обычно пластиковый или стеклянный, в котором вспенивается и нагревается молоко. Некоторые кувшины имеют регулируемый носик, который направляется прямо в чашку, другие нужно наливать вручную. Кувшин снимается с кофемашины, а некоторые модели имеют программы очистки для автоматического вспенивателя.

Паровой стержень — предпочтительный метод, используемый в кафе. Это длинная тонкая трубка, прикрепленная к боковой стороне кофемашины, которая использует давление пара для взбивания молока. Он управляется переключателем, который открывает или закрывает клапан выпуска пара.

Последний способ взбивать молоко — использовать насадку для взбивания молока. Это автономные вспениватели молока, которые не контролируются самой машиной. Это означает, что вам нужно взбивать молоко вручную.

Персонализация

Большинство кофемашин для приготовления кофе из зерен позволяют регулировать количество напитка, крепость кофе, а иногда и силу аромата. На некоторых моделях вы можете сохранить эти настройки, чтобы позже вы могли повторить любимую комбинацию.

Умное управление

Некоторыми кофемашинами можно управлять через приложение на смартфоне. Вы должны убедиться, что вы готовы, имея достаточно зерен в контейнере, достаточное количество воды в резервуаре и кружку под носиком. Если все готово, вы сможете приготовить кофе, не вставая с дивана или с кровати.

Автоматическая очистка

Никому не нравится чистить кофемашину; это довольно трудоемкий процесс, и есть много деталей, которые нужно разобрать. К тому же внутренние детали сложно чистить вручную. Функция автоматической очистки выполнит глубокую очистку вашей кофемашины за 6-20 минут. Некоторые модели также запускают программу автоматического ополаскивания при включении кофемашины: это промывает систему.

Вкусовые качества напитка

При тестировании кофемашин для приготовления кофе в зернах, эспрессо или капсул используют кофе с одинаковыми вкусовыми нотками — карамель, печенье и шоколад. Затем независимый эксперт по кофе, оценивает его по четырем ключевым параметрам: