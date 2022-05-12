Гид покупателя: что нужно учитывать при покупке надувной лодки

Все, что нужно, чтобы начать пользоваться надувной лодкой, — это взять ее с собой на берег, надуть и поставить на воду. Тогда можно быть спокойными и заниматься тем, что задумали (рыбалка, охота или отдых). Тем не менее важно выбрать правильный тип лодки, который соответствует потребностям.

Надувные надувные лодки весят намного меньше пластиковых и нуждаются в менее мощном двигателе. Чем меньше двигатель, тем меньше топлива нужно. Это означает, что надувная лодка может помочь сэкономить деньги. Надувная лодка ПВХ также является наиболее оптимальным решением для рыбалки или экскурсии, достаточно купить кресло в лодку и комфорт ее использования значительно увеличится. Всегда можно добраться до нужного пункта назначения с помощью легкой и универсальной разблокируемой надувной лодки.

Перед тем, как выбрать надувную лодку из ПВХ, эксперты компании «Мир лодок» https://mirlodok.in.ua рекомендуют ответить на следующие вопросы:

Как часто вы планируете использовать лодку, надувать и сдувать ее?

Где и как вы будете хранить лодку?

Насколько мощный двигатель необходим для приведения в движение лодки?

Для каких целей вы будете использовать надувную лодку?

Основное назначение лодки: рыбалка, отдых, охота или спорт?

После того как вы ответите на эти вопросы, вы также сможете ознакомиться со всеми существующими надувными лодками из ПВХ и с их конструкцией. Это может помочь выбрать правильный тип.

Есть два типа надувных лодок для рекреационного использования.

Первый тип — это надувные лодки без фиксированного корпуса. Они могут, например, иметь резиновое днище с надувным килем и вставками из фанеры или алюминия. Они наиболее распространены в сегменте меньшего размера около 2,4-5 метров и обычно изготавливаются из ПВХ или резины.

Второй тип — каркасные, жесткая надувная лодка с каркасом из алюминия, пластика или углепластика. У такой лодки есть надувная часть, как у резиновых лодок, хотя самая большая разница в том, что она имеет пластиковый или алюминиевый каркас. Есть и другие надувные лодки, которые мы не рассматриваем в тексте, такие как надувные каноэ, байдарки и специальные резиновые лодки для порогов.

Какой двигатель выбрать для надувной лодки?

Каждая модель надувной лодки имеет свои особенности. Это следует учитывать при покупке двигателя. Кроме того, для двух одинаковых надувных лодок могут потребоваться совершенно разные двигатели. Для того, чтобы выбрать лучший мотор, необходимо учитывать не только физические характеристики лодки, но и среду, в которой она будет эксплуатироваться (сила течения, ограничения, связанные с природными заповедниками и т. д.) и стиль навигации владельца (охота, рыбалка и т. д.).

Критерии, которые необходимо знать при выборе двигателя для надувной лодки

Есть много вариантов, которые следует рассмотреть, прежде чем покупать мотор для надувной лодки. Обычные варианты выбора длолжны учитывать:

различные источники питания (бензиновый, дизельный или электрический двигатель надувной лодки),

различные настройки (подвесной, кормовой или стационарный двигатель),

различные типы двигателей (двухтактный или четырехтактный надувной лодочный мотор),

различные режимы впрыска (надувной лодочный двигатель с прямым или электронным впрыском),

разная мощность двигателя (двигатель 6 л.с., 25 л.с., 50 л.с., 100 л.с. или даже 250 л.с.).

И как только вы узнаете ответы на все эти вопросы, вы также должны решить:

какова правильная длина плеча для вашей лодки,

какой аккумулятор и гребной винт подходят для выбранного двигателя надувной лодки,

Какую марку двигателя для надувной лодки выбрать в зависимости от вашего бюджета.

Затем можно заняться выбором аксессуаров, чехла, насоса, кресел или сидений, весел и прочих полезных вещей.