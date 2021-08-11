Гид покупателя: что нужно учитывать при приобретении автоматизированной медогонки

Механическая медогонка полезна, так как с ней пчеловод сможет потратить на сбор меда меньше времени, при этом соты не повредятся. Но плюсов у автоматизированных медогонок гораздо больше. С ней даже не нужно крутить рычаг, чтобы центрифуга начала вращаться. Достаточно нажать на кнопку питания, подсоединив агрегат к электрической сети.

Специалисты рекомендуют приобретать автоматизированную медогонку для довольно крупной или хотя бы средней пасеки. Если пасека маленькая, лишь на несколько пчелиных семейств, то обойтись можно обычной механической конструкцией, хотя она требут больших временных затрат. Нужно все время находиться рядом, чтобы приводить в движение центрифугу.

Автоматизированные медогонки: что нужно учитывать при приобретении?

Критерии подбора медогонки практически идентичны, независимо от того, механизированная это или автоматизированная конструкция. Агрегат оборудован кассетами для рам с ячейками. Такие кассеты должны подойти под тип рамок на пасеке. Эксперты советуют также подбирать поворотные кассеты. В них не нужно самостоятельно переворачивать рамку после половины выполненной работы.

Медогонки купить можно 2-х типов:

хордиальные;

радиальные.

Хордиальные медогонки несколько устарели, так как они работают медленней и их продуктивность значительно ниже. Из-за особого месторасположения кассет, их огромное число не поместится в центрифуге.

Иногда в комплекте имеется подставка для медогонки. Если приобретается автоматизированная конструкция без подставки, то ее можно купить отдельно. Главное, обращать внимание на общие параметры агрегата: подставка + центрифуга.

Автоматизированные медогонки: особенности применения

Медогонка требует тщательного ухода, чтобы она служила длительный период. Требований к пчеловоду не столь много − просто следует ополаскивать центрифугу после каждого подсоединения автоматизированной конструкции. Моют ее обычной водой, применяя особые химические составы не нужно.

Если не соблюдать эти принципы, то со временем конструкция утратит свою форму, и с ней тяжело будет работать. На алюмоцинковом сооружении возникнет ржавчина, которая может отрицательно сказаться на вкусе и запахе меда.

Консультанты представляющие любой магазин пчеловодства должны помочь пчеловодам при выборе такого устройства.