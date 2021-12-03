Гид покупателя: что нужно знать, чтобы выбрать вытяжку для кухни

Какой тип кухонной вытяжки подходит к моей вентиляционной системе? В чем разница между дорогими и дешевыми вытяжками?

Эксперты украинской компании Ventolux рассказывают о самых важных вещах, о которых нужно подумать, чтобы выбрать подходящую вытяжку для кухни.

Тип кухонной вытяжки, который вам следует выбрать, зависит, прежде всего, от типа вентиляции в вашем доме. Если вы собираетесь построить новую кухню, свобода выбора больше с самого начала, но если вы собираетесь только заменить вытяжку, вы должны выбрать ту, которая вписывается в существующий интерьер. Если вы ремонтируете кухню, выбор немного больше, но кухонную вытяжки все равно придется адаптировать к имеющейся у кухонной мебели.

5 решающих факторов для вашего выбора кухонной вытяжки

Все кухни уникальны, а это также означает уникальные требования к функциональности и дизайну. Вот пять факторов, которые определяют, какая вытяжка лучше всего подходит для конкретной кухни.

Размер кухни

Для большой кухни требуется мощная кухонная вытяжка, в отличие от кухни меньшего размера. Требуемую мощность вытяжки можно рассчитать, умножив размеры кухни в метрах (Д x Ш x В) на 10. Ширина варочной панели

Для оптимальной работы вытяжка должна быть не меньше ширины варочной панели. Стиль кухни

Должна ли вытяжка гармонировать с остальной частью кухни или привлекать внимание? Сегодня производители делают множество моделей практически любого цвета и формы. Уровень шума вытяжки

Шум не должен мешать пребыванию на кухне! Вытяжка с уровнем шума до 57 дБ считается малошумной. Вытяжная или рециркуляция?

Вытяжные вытяжки вытягивают запах и пар и выводят их на улицу. Исторически это было наиболее эффективным решением, но это возможно не во всех домах. Рециркуляция означает, что запахи засасываются в угольный фильтр, где воздух очищается и снова отправляется на кухню. Угольный фильтр необходимо чистить или заменять один-три раза в год для оптимального эффекта. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки.

В дополнение к собственному механизму вывода запахов и пара из кухни во время готовки, кухонные вытяжки бывают нескольких различных форм: подвесные, настенные и свободно висящие. Подвесная вытяжка предназначена для подвешивания под шкафом, ее еще называют встраиваемой Модель компактна и минималистична. Преимущество подвесной кухонной вытяжки в том, что она подходит везде. Выдвижная подвесная вытяжка особенно удобна на небольших кухнях.

Второй вариант — это так называемый настенные кухонные вытяжки. Они имеют красивый дизайн и вешаются на стену без какого-либо связанного с ним шкафа. Есть настенные угловые кухонные вытяжки и стандартные настенные, которые предназначены для установки прямо на стену. Дизайн — от угловатого и современного до деревенского и классического.

Третья модель кухонной вытяжки, продаваемая на рынке, — это свободно висящая кухонная вытяжка ил островная. Она предназначена для свободного подвешивания к потолку и поэтому более устойчива, чем настенная. Свободно подвешенная кухонная вытяжка устанавливается над плитами, которые, например, размещаются на кухонном острове. Стильная подвесная вытяжка придает кухне характер и утонченность.

Начните с ваших потребностей

Выбирая вытяжку, исходите из собственных потребностей. Если вы редко готовите, вы можете довольствоваться чуть менее продвинутой моделью, чем если бы вы часто оттачивали свои кулинарные способности на кухне.

После того как вы определились, какие функции вам нужны, самое время выбрать дизайн. Существуют вытяжки различных форм, цветов, размеров и материалов, которые вместе создают атмосферу на кухне.

Сделайте повседневную жизнь и приготовление пищи умнее с интеллектуальной кухонной вытяжкой, которая запускается сама по себе. Вытяжка автоматически определяет количество пара и жира на кухне, чтобы знать, когда включаться и выключаться. Сегодня также можно выбрать варочную панель и вытяжку, которые взаимодействуют друг с другом по беспроводной сети.

Комбинированная вытяжка является вариантом вытяжной и рециркулируемой. Здесь воздух очищается через угольный фильтр, а затем выводится через центральную систему вентиляции.