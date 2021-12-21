Гид покупателя: что такое квартиры в стиле «лофт»

Представьте складское помещение с минимальной меблировкой, голыми стенами с кабелями проводки, в котором вам предстоит жить. Не очень уютное жилье, правда? Но именно такими и были первые квартиры в стиле лофт. Особой популярностью они пользовались среди неординарных и творческих людей: артистов, музыкантов, художников.

Если спросить, какой дизайн интерьера наиболее подходящий для современного жилья, однозначным ответом будет квартира в стиле лофт, — отмечает специалист, представляющий агентство элитной недвижимости T.H.E. Capital.Lipki. Даже трудно поверить, что раньше лофт называли «стилем бедных», и как таковым стилем он не был.

Спустя время промышленное помещение, переоборудованное для жизни вошло в категорию элитного жилья. И на смену молодым художникам пришли успешные бизнесмены, финансисты, брокеры, адвокаты и звезды шоу-бизнеса. Продажа квартир лофт набирала обороты, а дизайнеры начали экспериментировать, стараясь передать не только индивидуальные черты, но и добавить ту или иную «изюминку». Сегодня этот характерный стиль предлагает невообразимое количество самых разнообразных и оригинальных решений, отмечает эксперт компании.

Как менялись квартиры в стиле лофт?

«Мы уже знаем, что квартиры в стиле лофт представляли собой переоборудованное складское помещение или мастерскую, а потом перешли из категории дешевого жилья в категорию элитного. А стиль впоследствии начал меняться и сегодня пользуется огромной популярностью. Он идеально сочетается с ритмом жизни современных людей, является очень необычным. Дизайнерам интерьеров стиль лофт нравится прежде всего своей универсальностью и идеей максимальной оптимизации пространства. Лофт-стиль прекрасно подходит: для небольших квартир-студий; для просторных апартаментов; для офисных помещений и т.д. Самая главная черта этого стиля заключается в просторности, воздушности помещения: высокие потолки, большие окна, отсутствие перегородок и индустриальная отделка.» — рассказывает представитель T.H.E. Capital.Lipki.

Сегодня все чаще молодые люди предпочитают оформление интерьера квартиры в стиле лофт, поскольку он предполагает минимальные затраты на отделочные материалы, а мебель можно использовать любую, даже недорогую. Главное — правильно зонировать пространство, красиво сочетать мебель с необычным декором.

«В современном понимании — квартиры в стиле лофт — это стильное, максимально функциональное пространство с минимальными затратами площади и минимуме излишеств. Благодаря отсутствию перегородки, выглядит такое жилье просторно и современно. Но уединиться в такой квартире будет сложно. Поэтому для семьи с ребенком, это не лучший вариант. Квартира в стиле лофт может быть интересна заядлым холостякам, молодым парам без детей, творческим личностям и студентам.» — резюмирует представитель компании.