Гид покупателя: что такое LED-лента, где ее используют и в чем разница между версией на 12 В и 24 В

Светодиодные ленты сегодня повсеместно используются в жилых интерьерах, при оформлении витрин, для организации подсветки каких-то объектов в помещениях общественного назначения и пр. При этом большинство таких изделий имеют напряжение питания в 12 вольт постоянного тока, что считается одним из базовых стандартов.

В то же время, как отмечают специалисты компании 5WATT, обычная светодиодная лента на 24 вольта, которая продается в Украине, ничем не уступает по качеству своей более низковольтной «коллеге», а стоит при этом даже немного дешевле.

Разница в цене объясняется преимущественно тем, что потребители не слышали о существовании изделий с таким вольтажом питания, а потому и не проявляют к нему особого интереса, — раскрывают серет специалисты компании. В целом же, светодиодная лента на 24 В ничем не отличается от модели на 12 В: всё та же гибкая плата, на которой закреплены единичные диоды и резисторы, те же защитные оболочки и рассеиватели. Монтировать данную модель следует на ровное основание, хорошо проводящее тепло – лучше всего, на специальный алюминиевый профиль.

Параметры ЛЕД-ленты на 24 В

LED-ленты на 24 В обычно продаются в катушках длиной по 5 метров. При этом на каждый погонный метр изделия может приходиться от 60 до 240 светодиодов разного размера и яркости. Говорить о некой усреднённой модели в данном случае не приходится – комбинации характеристик могут быть самыми разными, — говорят эксперты.

Тем не менее, наибольшим спросом пользуется продукция с мощностью 9,6 Вт/с и 12 Вт/м. Такие светодиодные ленты 24В применяются для того, чтобы красиво декорировать открытые полки в квартире или организовать подсветку рабочей зоны на кухне. Менее мощные модели попросту не смогут обеспечить требуемую освещённость, а более яркие скорее всего окажутся дискомфортными для применения в быту. Тем не менее их всё ещё можно применять при организации подсветки потолков за декоративным карнизом.

Класс защиты светодиодных лент на 24 В обычно варьируется в диапазоне IP20-IP44. Хотя, для особых нужд потребителей некоторые производители выпускают модели с индексом IP55, IP67 и выше. Обычно речь идёт о работе во влажных помещениях или на открытом воздухе – например, в летнем кафе. В последней ситуации важную роль также будет иметь уровень защиты изделия от попадания пыли.

Большинство LED-лент на 24 В режутся кратно 2,5 см, по специальным отметкам, нанесённым прямо на саму гибкую плату. Разрезать изделие в другом месте запрещено – это приведёт к его поломке. Кроме того, крайне не рекомендуется подключать более 5 метров ленты цельным отрезком, иначе яркость её свечения упадёт, а эксплуатационный ресурс понизится.

Чем хороши светодиодные ленты на 24 вольта

В первую очередь, необходимо отметить чрезвычайно малое потребление энергии такими устройствами. Даже при условии непрерывной работы в течение суток такая ЛЕД-лента будет потреблять в пять раз меньше обычной лампочки накаливания, формируя световой поток почти в три раза больше предшественницы. Кроме того, и служить подобная подсветка будет во много раз дольше – около 5,5-7 лет.

Важно отметить, что каждая модель имеет свою цветовую температуру. Это означает, что потребитель может самостоятельно выбрать желаемый оттенок свечения – холодный, нейтральный или тёплый. Если же речь идёт о модели светодиодной ленты поддерживающей многоцветное излучение, настроить оттенок белого там можно будет ещё более гибко.

Наконец, не стоит забывать и о безопасности такого осветительного решения. Изделие не имеет хрупких стеклянных элементов, не может разбиться и поранить человека, не содержит вредных веществ.