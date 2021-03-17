Гид покупателя: что такое тактическое снаряжение и как оно стало трендом

В прошлом тактическое снаряжение существовало исключительно для одной цели: снаряжения вооруженных сил. Оно преимущественно использовалось военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Однако со временем круг людей, использующих тактическое снаряжение, расширился. В настоящее время это уже не только для профессионального использования, этот трен успешно закрепился в мейнстриме.

Говоря мейнстрим, имеется в виду преобладающее использование тактического снаряжения гражданскими лицами. Многие гражданские осознали преимущества которые дает тактическая одежда, служащая сегодня определенной цели помимо простой эстетики.

Специалисты компании «Милитарист» рассказывают се, что нужно знать о тактическом снаряжении простому обывателю. Необязательно быть военнослужащим, чтобы пользоваться практическими преимуществами тактической одежды. Просто нужно знать, какие ее элементы могут принести наибольшую пользу.

Определение тактического снаряжения

Начнем с основ: что такое тактическое снаряжение и как его отличить от обычной одежды?

Основное различие заключается в предназначении одежды. В то время как обычная одежда может быть формой самовыражения, тактическая одежда служит определенной практической цели.

Эти цели сильно различаются и зависят от предполагаемого использования тактического снаряжения. Например, тактическое снаряжение офицера правоохранительных органов будет сильно отличаться от тактического снаряжения, которое носит охотник. Оба могут носить оборудование, но их одежда нужна им для выполнения самых разных функций. Охотнику бронежилет не нужен. Точно так же правоохранительным органам не требуется дополнительное место в кармане для запасов еды и воды.

Также важно помнить, что тактическое снаряжение — это не просто одежда. Гаджеты от стандартных биноклей до очков ночного видения относятся к категории тактического снаряжения. Вы также можете засчитать сверхпрочные фонарики, водонепроницаемые сумки, карманные ножи и даже солнцезащитные очки в качестве снаряжения. Все эти предметы объединяет их надежная долговечность.

Охотники, туристы и путешественники — вот некоторые из бесчисленных примеров гражданских лиц, которые используют эти надежные продукты. Нет никаких жестких правил относительно того, кто может использовать тактическое снаряжение. Одна из основных причин того, что тактическое снаряжение так востребовано, заключается в том, что его можно применять в бесчисленных обстоятельствах. Необязательно быть бесстрашным исследователем или бывшим военным, чтобы увидеть преимущества одежды с повышенной функциональностью.

Как военное тактическое снаряжение стало тенденцией

Тактическое снаряжение, от сложных рюкзаков до усовершенствованных бронежилетов и курток, претерпело множество инноваций за последнее столетие. Спрос на новинки только растет, в чем можно убедиться посетив любой военторг. Этот всплеск интереса — одна из причин, по которой многие инвестируют в тактическое снаряжение исключительно по профессиональным причинам.

Когда зародилась индустрия тактического снаряжения?

Строго говоря, происхождение тактического снаряжения насчитывает более тысячи лет, в том смысле, что доспехи и служебная одежда считаются тактическим снаряжением из-за их предназначения в бою. Военная техника и тактическое снаряжение имеют взаимосвязанную историю.

Настоящий бум популярности тактического снаряжения для гражданского населения пришелся на конец двадцатого века и продолжает расти по сей день. Изначально люди носили тактическую одежду с определенной целью. Однако в последнее десятилетие стало обычным видеть одежду, вдохновленную сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими, в качестве основного продукта высокой уличной моды.

Хотя мир всегда в той или иной степени находился в состоянии войны, огромные запасы военной техники не всегда были необходимы. Фраза «тактическое снаряжение» возникла как способ переименовать часть ненужного военного снаряжения и продать его населению. Аналогичным образом производители создавали и распространяли варианты снаряжения, используемого правоохранительными органами.

В наши дни это снаряжение повсеместно используется как «тактическое снаряжение», и большинство людей не утруждаются различать разные предметы по их происхождению.

Рост популярности

Спрос на тактическое снаряжение продолжает расти по мере того, как все больше и больше людей осознают его многочисленные возможности. Даже самые обычные горожане могут найти ценность в таких предметах, как прочные фонарики. Благодаря своей технологии и надежности, тактическое снаряжение больше не является рынком, ориентированным на определенную демографию. Практически каждый может извлечь выгоду из наличия подходящих инструментов.

Маркетологи это понимают, поэтому годами извлекают из этого выгоду.

Тактическое снаряжение и одежда — это гораздо больше, чем просто тренд или новинка, поэтому они долговечны. Каждый предмет одежды или снаряжения служит определенной цели. Индустрия продолжает развиваться, чтобы соответствовать постоянно меняющимся потребностям клиентов, поэтому ее популярность никогда не снижалась.

Во многих отношениях будущее тактического снаряжения очень похоже на его прошлое. Он будет продолжать расти и развиваться, чтобы соответствовать новым требованиям. Технологические скачки происходят каждый день, и не только ваш смартфон или ноутбук получают выгоду от этих достижений. Сама одежда, которую вы носите, может быть революционизирована с помощью новых технологий.

Из чего состоит тактическое снаряжение?

Маловероятно, что вы, как гражданское лицо, когда-нибудь окажетесь в ситуации, требующей полного тактического снаряжения с головы до пят. В то же время очень важно знать каждый из компонентов и то, что они могут предложить. Как я уже отмечалось выше, тактическая одежда эффективна только в силу своего конкретного назначения. Каждый предмет имеет свое предназначение.

Что такое тактическое снаряжение для гражданского использования? Решая, какое тактическое снаряжение вам нужно, подумайте, для чего вы его используете, какую проблему пытаетесь решить и как этот конкретный предмет вам поможет.

Рюкзаки. Когда мы думаем об инновациях в мире тактического снаряжения, мы склонны думать о впечатляющих технологических скачках в электронных устройствах. Но на самом деле скромный рюкзак за эти годы претерпел огромные изменения. Многие рюкзаки в наши дни даже не лежат на спине. Классический холщовый рюкзак много раз эволюционировал, чтобы стать практичными рюкзаками, которые мы имеем сегодня. Современный рюкзак — от внутренних рам, которые помогают распределять вес, до модульного легкого грузоподъемного оборудования (MOLLE) с линиями из сверхпрочного нейлона для легкого крепления. Во многих случаях это неотъемлемая часть тактического снаряжения.

Когда мы думаем об инновациях в мире тактического снаряжения, мы склонны думать о впечатляющих технологических скачках в электронных устройствах. Но на самом деле скромный рюкзак за эти годы претерпел огромные изменения. Многие рюкзаки в наши дни даже не лежат на спине. Классический холщовый рюкзак много раз эволюционировал, чтобы стать практичными рюкзаками, которые мы имеем сегодня. Современный рюкзак — от внутренних рам, которые помогают распределять вес, до модульного легкого грузоподъемного оборудования (MOLLE) с линиями из сверхпрочного нейлона для легкого крепления. Во многих случаях это неотъемлемая часть тактического снаряжения. Брюки. Термин тактические штаны впервые появился в 1992 году после встречи агентов ФБР с брендом 5.11. Партнерство включало создание стандартной униформы для всех обслуживающих агентов. С тех пор тактические штаны больше не предназначены исключительно для правоохранительных органов. Они обладают широким спектром практических применений в гражданской жизни. Некоторые из важнейших характеристик тактических штанов включают их глубокие карманы (которых обычно несколько). Они также имеют усиленную строчку, чтобы выдерживать нагрузку от частых движений в различных положениях. Некоторые даже имеют замаскированную защиту коленей, при этом оставаясь полностью удобными. С 1992 года они прошли долгий путь.

Термин тактические штаны впервые появился в 1992 году после встречи агентов ФБР с брендом 5.11. Партнерство включало создание стандартной униформы для всех обслуживающих агентов. С тех пор тактические штаны больше не предназначены исключительно для правоохранительных органов. Они обладают широким спектром практических применений в гражданской жизни. Некоторые из важнейших характеристик тактических штанов включают их глубокие карманы (которых обычно несколько). Они также имеют усиленную строчку, чтобы выдерживать нагрузку от частых движений в различных положениях. Некоторые даже имеют замаскированную защиту коленей, при этом оставаясь полностью удобными. С 1992 года они прошли долгий путь. Обувь . Один из самых важных аспектов, который следует учитывать при выборе тактической экипировки, — это обувь. Вам нужна долговечность, если вы планируете длительное время носить обувь на пересеченной местности. Каждый солдат знает об опасности повреждения ноги. Правильная обувь может помочь избежать этого. При покупке тактических ботинок высокого качества необходимо учитывать их прочность, комфорт и водонепроницаемость. ТАкже следует учесть, насколько они воздухопроницаемы в целом. Травма ступни или ноги из-за неудобной или плохо сделанной обуви прервет любую охоту или поход и потенциально подвергнет вас опасности. Обязательно внимательно изучите обувь перед покупкой, чтобы снизить риск растяжения мышц.

. Один из самых важных аспектов, который следует учитывать при выборе тактической экипировки, — это обувь. Вам нужна долговечность, если вы планируете длительное время носить обувь на пересеченной местности. Каждый солдат знает об опасности повреждения ноги. Правильная обувь может помочь избежать этого. При покупке тактических ботинок высокого качества необходимо учитывать их прочность, комфорт и водонепроницаемость. ТАкже следует учесть, насколько они воздухопроницаемы в целом. Травма ступни или ноги из-за неудобной или плохо сделанной обуви прервет любую охоту или поход и потенциально подвергнет вас опасности. Обязательно внимательно изучите обувь перед покупкой, чтобы снизить риск растяжения мышц. Часы . Тактические часы отличаются от стандартных аналогов повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Время является важным фактором в любой миссии, но современные часы могут даже отслеживать ваши биометрические данные, чтобы дать вам четкое представление об общем состоянии вашего тела. Эти данные могут оказаться жизненно важными в ситуациях, когда вы напрягаетесь.

. Тактические часы отличаются от стандартных аналогов повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Время является важным фактором в любой миссии, но современные часы могут даже отслеживать ваши биометрические данные, чтобы дать вам четкое представление об общем состоянии вашего тела. Эти данные могут оказаться жизненно важными в ситуациях, когда вы напрягаетесь. Перчатки. Ваши руки тоже нуждаются в соответствующей защите. Этот момент особенно важен, если вы путешествуете по пересеченной местности, которая может включать лазание. Некоторые тактические перчатки имеют специальную прокладку для точки давления, чтобы полностью свести к минимуму любую потенциальную травму. Они также будут иметь специальную подкладку для защиты от экстремальных погодных условий.

Ваши руки тоже нуждаются в соответствующей защите. Этот момент особенно важен, если вы путешествуете по пересеченной местности, которая может включать лазание. Некоторые тактические перчатки имеют специальную прокладку для точки давления, чтобы полностью свести к минимуму любую потенциальную травму. Они также будут иметь специальную подкладку для защиты от экстремальных погодных условий. Ремни. Если вы хотите создать полноценную тактическую экипировку, скорее всего, вы тоже будете носить с собой немало тактического снаряжения. Тактические ремни безопасности — идеальный ответ на многие проблемы, возникающие при транспортировке оборудования. Ваш тактический рюкзак должен выдерживать большую часть веса того, что вы приносите с собой, однако некоторые предметы вам необходимо иметь под рукой. Прикрепив их к тактическому поясу, вы получите их там, где они вам нужны, и тогда, когда они вам понадобятся. Тактические ремни могут выдерживать гораздо больший вес, чем стандартный ремень. У большинства также есть несколько зажимов, чтобы прикрепить то, что вы сочтете необходимым.

Если вы хотите создать полноценную тактическую экипировку, скорее всего, вы тоже будете носить с собой немало тактического снаряжения. Тактические ремни безопасности — идеальный ответ на многие проблемы, возникающие при транспортировке оборудования. Ваш тактический рюкзак должен выдерживать большую часть веса того, что вы приносите с собой, однако некоторые предметы вам необходимо иметь под рукой. Прикрепив их к тактическому поясу, вы получите их там, где они вам нужны, и тогда, когда они вам понадобятся. Тактические ремни могут выдерживать гораздо больший вес, чем стандартный ремень. У большинства также есть несколько зажимов, чтобы прикрепить то, что вы сочтете необходимым. Жилеты. Универсальные жилеты, как правило, обладают теми же качествами, что и тактические брюки и ремни. У них есть несколько глубоких карманов, и они максимально увеличивают объем, который вы можете унести, не обременяя вас лишним весом. Бронежилеты защищают от нападения или случайных повреждений. Они могут быть пуленепробиваемыми, но не все.

Конечно, вам не нужно использовать каждый из этих компонентов для создания эффективной тактической экипировки. Комбинируйте все, что вам нужно, когда вам это нужно, и пробуйте новые вещи для достижения наилучших результатов. Некоторые предметы могут поначалу выглядеть так, как будто они никогда не применимы к вам или вашим жизненным обстоятельствам, но вы можете быть удивлены тем, насколько полезными могут они оказаться в некоторых обстоятельствах.

При выборе тактической одежды следует помнить о трех вещах:

Ткань.

Вместительность.

Функционал.

Эти три категории тактического снаряжения — важнейшие составляющие любой достойной покупки. Ткань должна обладать прочностью. Предпочтительно, чтобы материал был смесью синтетики, а не чистой хлопковой основы. Хлопок впитывает пот, что в зависимости от погоды может вызвать тепловую сыпь или пневмонию. Подгонка тоже жизненно важна. Если это неудобно, ваша одежда будет замедлять или мешать движению.

Резюме

Тактическое снаряжение широко популярно как у военных, так и у правоохранительных органов и широкой публики. Он отличается долговечностью, доступностью и универсальной эффективностью. Требования современной жизни иногда требуют большего, чем обычные инструменты, и тактическое снаряжение существует исключительно для решения этих проблем.