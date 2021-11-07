Гид покупателя: где можно использовать изделия из натурального камня

Использование натурального камня в экстерьере и интерьере встречается все чаще, и его популярность постоянно растет. В современном мире, который зачастую чрезмерно высокотехнологичен, возвращение к природе доставляет особое удовольствие. В нынешней истории современного строительства камень и изделия из камня переживают очередной ренессанс, их место везде, где мы хотим подчеркнуть ценность, прочность и правдивость природного материала.

Натуральный камень – один из самых старых в мире строительных и отделочных декоративных материалов. Его использовали еще в незапамятные времена и уже тогда он отлично зарекомендовал себя в разных сферах. Изделия из натурального камня для дома возвращают себе популярность благодаря своей первозданной красоте, прочности и долговечности. Они прекрасно вписываются в любой стиль интерьера, выдерживают перепады температур и повышенную влажность, отмечают специалисты компании Pietra.

Природный отделочный и стройматериал делят на виды по происхождению, — рассказывают эксперты компании. Породы бывают вулканическими, осадочными, метаморфическими. К первым относятся гранит, базальт, габбро и пр. Благодаря низкой истираемости они одинаково хороши для отделки стен домов и облицовки дорог. Осадочные породы — пористые (это известняк, гипсовый камень, доломит). Метаморфические имеют небольшую плотность, поэтому используются в основном для внутренней отделки (сланцы, грейсы, мрамор).

Особенности изделий для дома

Важной особенностью камня является простота обработки. Из него легко создавать разные архитектурные формы, любые предметы интерьера. Он универсален, привлекателен и декоративен, поэтому его можно использовать в любых условиях. Необработанные каменные конструкции подходят для дорожного строительства, мощения садовых дорожек, площадок для отдыха и укромных уголков, а также для окружения бассейнов и декоративных озер.

Натуральный камень — идеальный строительный материал благодаря своей прочности и долговечности. Такой камень представляет собой широкий спектр цветов, форм и текстур, которые были созданы в результате действия различных материалов при создании горных пород и минералов. Они интенсивно обращаются к двум чувствам — зрению и осязанию. Благодаря пластичности и простоте обработки из него легко создавать любые формы.

Обычно для дома используют такие изделия из камня:

камины и барбекю. Они позволят сформировать уютную обстановку в доме и на участке. Камин всегда ассоциируется с домашним теплом, а естественный вид добавит ему особой красоты, создаст гармоничное настроение;

умывальники и столешницы. Они не боятся влаги, перепадов температур, поэтому могут устанавливаться в любом помещении. Природный материал инертный, не вступает в реакцию с другими веществами, долгие годы остается красивым;

лестницы, бордюры. Имеют как практичное, так и декоративное значение. Лестницы из камня понравятся любителем классики и ретро. Бордюры используются для оформления участков, дорожек, лужаек;

облицовка для фасадов, стен, пола. Натуральный камень хорош в качестве отделочного материала: он не горюч, не выделяет в атмосферу вредные вещества, не вызывает аллергии. Спустя годы его поверхность не теряет первозданного вида;

панно, колонны, статуи. Эти изделия позволят украсить интерьер и экстерьер.

Благодаря своей исключительной прочности, более тонкие каменные конструкции могут использоваться как для внешней, так и для внутренней облицовки. Крупные натуральные камни могут выглядеть даже в садах художественно или монументально.