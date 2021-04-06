Гид покупателя: из какого материала выбрать костюм на лето — лён или хлопок

Зима закончилась и модные дома призывают представительниц прекрасного пола ответственно подходить не только к вопросу выбора предметов гардероба, но и материала изготовления.

Чтобы создать летний наряд, требуется особая ткань. Она должна соответствовать базовым требованиям, которые обеспечат комфорт и практичность в условиях летней жары.

Преимущественно производители одежды ориентируются на такие тонкие костюмные ткани, как хлопок и лён. Эксперты компании “Вирна” рассказывают о них более детально.

Хлопок

Хлопок, который на одежде обозначается английским словом “cotton”, считается одним из самых дешёвых материалов. Однако, это вовсе не характеризует его как низкокачественное сырьё, напротив, его плюсы превышают минусы, за что одежда из него и обрёла такую популярность.

Хлопок достаточно эластичен, хорошо растягивается и сидит на теле. Он приятный на ощупь и мягкий, не скользит.

Большим преимуществом таких костюмов являются гигиенические свойства, такая одежда не вызывает раздражения, зуда, аллергии, ведь для её производства используется натуральное сырьё.

Летние костюмы из хлопка обеспечивают высокий уровень проникновения воздуха, что очень важно в тёплое время года.

Этот материал достаточно прочен, поэтому наряды из него надёжные и носятся не один год.

К тому же, за хлопком легко ухаживать. Ему не страшна стирка, а высокая температура не вредит цветной одежде. Гладить такие вещи легко и приятно.

Лён

Льняной костюм женский один из самых распространённых предметов гардероба для создания летнего образа.

Надевая такой наряд летом, девушка идеально подчеркнет достоинства своей фигуры, будет чувствовать себя уверенно и свободно, так как одежда отлично ложится на тело и носится с комфортом.

Не зря льняная ткань пользуется большой популярностью, ведь имеет такие преимущества:

Экологичность; Почти не электризуется; Высокая теплопроводность; Прочность; Утонченность; Оптимальный уровень воздухопроницаемости.

Если вы желаете подчеркнуть вашу индивидуальность и женственность, а также планируете носить костюм не один сезон, то выбирайте варианты, в составе которых есть лён.

Эксперты компании советуют покупать женские костюмы на лето из комбинированного материала. Так нарядный костюм женский для светской вечеринки, торжественных или рабочих мероприятий может быть как из льняных, так и хлопковых тканей. При этом в составе может быть полиэстер или вискоза.