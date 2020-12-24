Гид покупателя: из-за высокого спроса, эксперты советуют заказывать букеты цветов на праздники заранее

В условиях пандемии COVID-19 в Украине люди все больше и больше времени проводят дома, и многие из них ищут способ украсить свои дома цветами или сделать подарки. От разноцветных роз до тигровых лилий, цветущих гвоздик и зимнего вереска — службы доставки цветов готовы привезти красивые букеты прямо к порогу — бесконтактно.

Как отмечают специалисті компании Studio Flores, с учетом приближающихся новогодних праздников, спрос на цветы будет только расти, вплоть до Дня святого Валентина, когда букеты на 14 февраля, раскупаются буквально мгновенно.

Лучше заказывать раньше

Службы доставки цветов онлайн — это удобный способ отправить кому-нибудь продуманный подарок по особому случаю или выразить соболезнования в тяжелые времена. Все лучшие предложения, обычно включают доставку избранных цветочных композиций в тот же день или на следующий день, и все они доставят идеальные цветы, — отмечают специалисты компании.

Они рекомендуют заказывать цветочные композиции задолго до праздников, потому что если вы подождете до последней минуты, учитывая высокий спрос, можно остаться с довольно ограниченным выбором. Доступность часто зависит от выбора цветов.

Более того, для тех, кто уже планирует заранее, многие из лучших виртуальных цветочных магазинов в настоящее время предлагают ранние даты доставки в праздничный сезон. Как правило, такие покупатели всегда получают выгодные предложения.

Карантинные ограничения и безопасность

Здоровье и безопасность клиентов сегодня являются приоритетом ответственных продавцов. Поэтому и цветочные компании должны придерживаться политики минимального вмешательства и план безопасности COVID для всех поставок, — отмечают в Studio Flores. Это делается для того, чтобы обезопасить как команду флористов и курьеров, так и общественность в это нестабильное время. Политика доставки обычно реализована следующим образом: