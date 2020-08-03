Гид покупателя: как не купить подделку на холодильник известных брендов?

Общеизвестно, что брендовые вещи, в том числе и бытовая техника, хоть стоят дороже, но имеют много преимуществ. Они и служат дольше, и качественнее выполняют свои функции, к тому же производитель в большинстве случаев предоставляет гарантию на товар.

Покупателям которые планирует купить новый холодильник, но боятся попасть на контрафакт, эксперты компании “Алло”, предлагают несколько советов позволяющих избежать неприятностей.

Вне зависимости от того, собираетесь ли вы купить холодильник в Киеве или другом городе, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.

Не гонитесь за слишком низкими ценами

Хороший брендовый холодильник с набором современных функций не может стоить очень дешево. Если цены на агрегат слишком отличаются от стоимости в фирменном магазине бренда, есть смысл задуматься – почему.

Избегайте подозрительных магазинов и сомнительных сайтов

Идеальный вариант – совершать покупки в крупных сетевых магазинах, специализирующихся на продаже бытовой техники. Такие продавцы заботятся о своей репутации и не занимаются реализацией контрафакта.

Обращайте внимание на логотип и правильность написания названия бренда

На упаковке и самом холодильнике логотип и название должны в точности совпадать дизайном и написанием с указанными на официальном сайте.

Проверяйте комплектацию

Комплектация оригинальной бытовой техники всегда совпадает с описанием в техпаспорте.

Убедитесь, есть ли у продавца документы, разрешающие продажу

Мелкие продавцы, занимающиеся реализацией контрафакта или б/у техники, не имеют сертификатов, подтверждающих качество товара, а у некоторых может даже не быть документов, разрешающих заниматься торговлей.

Придерживаясь этих нехитрых советов, каждый сможет купить качественный холодильник.