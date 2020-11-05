Гид покупателя: как выбирать запчасти для автомобиля BMW

Немецкие автомобили бренда БМВ ассоциируются с надежностью, безопасностью и престижем. Несмотря на немалую стоимость, эта марка пользуется большой популярностью. Одним из плюсов является то, что при необходимости всегда можно легко найти и купить запчасти BMW. На рынке представлено огромное количество магазинов автозапчастей, в которых можно найти полный набор комплектующих.

Как же правильно подобрать запчасти для вашей машины? На что обратить внимание? Играет ли роль цена? Эксперты компании Autoklema рассказывают подробности.

Выбираем комплектующие правильно

Широкий ассортимент запчастей и магазинов может поначалу привести в растерянность, особенно новичка. Поэтому важно разобраться какие есть комплектующие и что нужно именно вам.

Все автозапчасти можно поделить на две основные группы:

оригинальные;

неоригинальные.

Оригинальные запчасти изготавливают на заводах производителя автомобиля. Здесь применяют стандарты, которые помогают изготовить запасную часть, идеально подходящую для конкретной модели. Такие комплектующие зачастую стоят недешево, однако по времени эксплуатации и качеству превосходят неоригинальных собратьев. Магазины автозапчастей, как правило, могут предоставить выбор из двух групп товаров.

Неоригинальные комплектующие производятся на заводах Европы, Китая или Тайваня. Слово «неоригинальные» не всегда говорит о плохом качестве, ведь при их изготовлении используются те же стандарты, что и при производстве оригиналов. Изготовители запчастей с мировым именем используют хорошее оборудование и качественные материалы, поэтому их продукция может быть такой же качественной и надежной, хотя при этом будет стоить немного дешевле.

На товар обязательно должны быть сертификаты качества и другие подтверждающие документы. В противном случае вы рискуете приобрести подделку, что повлечет за собой не только быструю поломку, но и может привести к аварийной ситуации.

Новые или б/у?

В целях экономии некоторые владельцы машин покупают уже бывшие в использовании запчасти. Это допустимо, однако следует помнить важный принцип: поддержанные запчасти должны быть в хорошем состоянии и не быть из числа тех, которые отвечают за безопасность. Также не стоит покупать б/у детали, состояние которых сложно определить по внешнему виду.

Многое о товаре можно узнать из информации на упаковке и сопроводительных документах. При покупке запчастей через интернет-магазин, вы можете сфотографировать деталь на вашем авто, а консультанты магазина помогут подобрать подходящую вам замену. Если вы новичок в этом деле, то лучше доверится помощи специалистов.

Источник: autoklema.com.ua