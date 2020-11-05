Гид покупателя: как выбирать запчасти для автомобиля BMW

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Немецкие автомобили бренда БМВ ассоциируются с надежностью, безопасностью и престижем. Несмотря на немалую стоимость, эта марка пользуется большой популярностью. Одним из плюсов является то, что при необходимости всегда можно легко найти и купить запчасти BMW. На рынке представлено огромное количество магазинов автозапчастей, в которых можно найти полный набор комплектующих.

Как же правильно подобрать запчасти для вашей машины? На что обратить внимание? Играет ли роль цена? Эксперты компании Autoklema  рассказывают подробности.

запчасти БМВ

Фото: autoklema.com.ua 

Выбираем комплектующие правильно

Широкий ассортимент запчастей и магазинов может поначалу привести в растерянность, особенно новичка. Поэтому важно разобраться какие есть комплектующие и что нужно именно вам.

Все автозапчасти можно поделить на две основные группы:

  • оригинальные;
  • неоригинальные.

Оригинальные запчасти изготавливают на заводах производителя автомобиля. Здесь применяют стандарты, которые помогают изготовить запасную часть, идеально подходящую для конкретной модели. Такие комплектующие зачастую стоят недешево, однако по времени эксплуатации и качеству превосходят неоригинальных собратьев. Магазины автозапчастей, как правило, могут предоставить выбор из двух групп товаров.

Неоригинальные комплектующие производятся на заводах Европы, Китая или Тайваня. Слово «неоригинальные» не всегда говорит о плохом качестве, ведь при их изготовлении используются те же стандарты, что и при производстве оригиналов. Изготовители запчастей с мировым именем используют хорошее оборудование и качественные материалы, поэтому их продукция может быть такой же качественной и надежной, хотя при этом будет стоить немного дешевле.

На товар обязательно должны быть сертификаты качества и другие подтверждающие документы. В противном случае вы рискуете приобрести подделку, что повлечет за собой не только быструю поломку, но и может привести к аварийной ситуации.

Новые или б/у?

В целях экономии некоторые владельцы машин покупают уже бывшие в использовании запчасти. Это допустимо, однако следует помнить важный принцип: поддержанные запчасти должны быть в хорошем состоянии и не быть из числа тех, которые отвечают за безопасность. Также не стоит покупать б/у детали, состояние которых сложно определить по внешнему виду.

Многое о товаре можно узнать из информации на упаковке и сопроводительных документах. При покупке запчастей через интернет-магазин, вы можете сфотографировать деталь на вашем авто, а консультанты магазина помогут подобрать подходящую вам замену. Если вы новичок в этом деле, то лучше доверится помощи специалистов.

 Источник: autoklema.com.ua

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