Гид покупателя: как выбрать самую красивую искусственную елку?

Как и каждый год перед Рождеством многие из задаются вопросом, какую елку выбрать: искусственную или живую? Сегодня многие часто выбирают искусственную елку, которая по красоте не уступает натуральной. Искусственная елка — это вложение на долгие годы, а не сезонное украшение, она не теряет иголки, а ее веточки распределены равномерно. Такие преимущества сложно недооценить.



Некоторые стараются сделать так, чтобы в их рождественской атмосфере не было недостатка в знаменитом аромате иголок, другие предпочитают экологическое решение, которое экономит не только природу, но также время и деньги. Если вы один из тех, кто предпочитает искусственную елку живой, то у специалистов компании ZELENA есть несколько полезных советов, как выбрать самую красивую.

Традиция украшать елку на Рождество восходит к 19 веку. За это время изменились не только тенденции в декоре, но и само дерево претерпело кардинальное изменение. Из практических соображений в наших домах все чаще появляются искусственные елки вместо натуральных елей или сосен. Современные искусственные деревья изготавливаются из материалов, которые идеально отражают очарование натуральной хвои, но в более широкой цветовой гамме: от традиционных оттенков зеленого до белого, розового, синего и серебристого.

4 фактора, по которым нужно выбирать искусственную елку

Плотность — искусственная елка также имеет преимущество перед живой в том, что отдельные веточки можно обрезать по мере необходимости. Таким образом, владелец выбирает, будет ли елка густой или, скорее, сделает ставку на прореженность, чтобы выделить рождественские украшения.

Размер — размер и высота дерева также связаны с плотностью. Именно от этого зависит, удастся ли ёлку разместить на открытом пространстве посреди комнаты или, поместить где-нибудь в углу.

Материал. В то время как классические искусственные елки изготавливаются из материалов ПВХ, в 3D-моделях встречаются материалы из полиэтилена. В обоих случаях это искусственные смеси пластмасс, с той лишь разницей, что полиэтиленовые материалы менее вредны и менее горючие.

Цена — сочетание вышеперечисленных факторов повлияет на окончательную цену дерева. Однако на это также может повлиять бренд.

Плюсы искусственной елки

Запах живого дерева трудно заменить, но он также связан с некоторыми недостатками, у некоторых может быть аллергия. Это не будет беспокоить, если вы сделаете ставку на искусственную елку со всеми преимуществами, которые она предложит, независимо от того, какую модель и бренд вы выберете, и какие елочные игрушки будут ее украшать.

Чистота — без упавших игл, без смолы, без беспорядка. С искусственной елкой можно избежать забот, связанных с регулярной уборкой прилегающей территории.

без упавших игл, без смолы, без беспорядка. С искусственной елкой можно избежать забот, связанных с регулярной уборкой прилегающей территории. Срок службы — Если вы купите качественную искусственную елку, срок ее службы составит несколько лет. Иначе обстоит дело с живыми деревьями, которые могут просуществовать только один сезон.

службы Если вы купите качественную искусственную елку, срок ее службы составит несколько лет. Иначе обстоит дело с живыми деревьями, которые могут просуществовать только один сезон. Без рубки — чем больше искусственных деревьев, тем меньше срубленных живых деревьев.

больше искусственных деревьев, тем меньше срубленных живых деревьев. Широкое предложение — еще один плюс — возможность выбрать искусственную елку на заказ. Они бывают разных цветов, размеров и плотности. В случае с новыми трехмерными деревьями вы даже можете использовать дизайн, который достоверно имитирует живые.

Обязательно перед покупкой нужно измерить высоту от пола до потолка. Искусственные елки продаются самых разных размеров. Самая высокая, например 2,5 метра, может оказаться слишком высокой. Не забудьте оставить до потолка 10-20 см свободного пространства. Также обратите внимание на то, вписывается ли выбранная ширина елки в то место, где планируется ее разместить.