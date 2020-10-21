Гид покупателя: Какие металлопластиковые окна наиболее популярны в Киеве?

Разнообразие предложений на рынке привело к тому, что люди стали тщательно выбирать новые окна Киев при этом остается лидером по количеству установок. Сегодня к «металлопластиковому» остеклению предъявляются повышенные требования. Оно должно быть удобным, функциональным, долговечным и простым в уходе.

Хорошее окно должно надежно защищать жилье от холода и потери тепла, уличного шума и запахов, создавая в жилище тихую приятную атмосферу. Реально ли такое выбрать и при этом не переплатить? Эксперты компании «Линия окон» рассказывают на что следует обратить внимание при выборе окон, которые будут круглый год поддерживать приятный микроклимат в жилье, сохраняя тепло зимой и оставляя жару улице летом. При этом они привлекательно выглядят, практичны в управлении и достаточно надежны.

Что важно в хорошем металлопластиковом окне?

Основа и важнейший элемент оконной конструкции – профильная система. Чтобы остекление было действительно теплым, тихим и комфортным, специалисты компании рекомендуют трех- и пятикамерные профили класса А с наружными стенками от 2,8 мм, и внутренними – от 2,5 мм.

Под вышеозначенные требования отлично подходят металлопластиковые профили таких брендов:

Rehau. Качественный немецкий профиль среднего ценового диапазона. Представлен пятью сериями;

Salamander. Профильные системы с истинно немецкой пропиской. Они не только разрабатываются, но и производятся в Германии. Самые дорогие, но и отличаются максимальным качеством.

Open Teck. Недорогой украинский бренд, снискавший популярность среди жителей всей Украины. Оптимальный по соотношению цена/качество.

Профиль отвечает за общую прочность и долговечность конструкции. За тепло- и звукоизолирующие свойства отвечают многокамерные стеклопакеты. Особенно популярны их версии с дополнительным функционалом. В компании отмечают повышенный спрос на стеклопакеты: ударопрочные (используется стекло триплекс), энергоэффективные (с максимально возможной теплоизоляцией), тонированные (снижают освещенность помещения и обеспечивают должную приватность).

Важна и фурнитура. Даже самое дорогое и надежное окно не прослужит долго, если укомплектовать его низкокачественной фурнитурой. Именно она выдерживает наибольшую нагрузку в процессе ежедневной эксплуатации. Чтобы избежать неприятностей, ответственные компании использует в производстве окон исключительно фурнитуру от проверенных производителей.