Гид покупателя: какое плетение на мужской цепочке будет популярным в этом году

Ювелирные цепочки — один из самых популярных мужских аксессуаров. Чаще всего мужчины носят их с кулоном или религиозным крестиком, другие предпочитают носить цепочку в качестве самостоятельного украшения, которое не требует дополнительных.

Многие считают, что это важный аксессуар для мужчины https://zolotoyvek.ua/ru/cepochki/l/pol:muzhskie, который подчеркивает статус, и финансовое положение. Специалисты ювелирного дома «Золотой Век», рассказывают о популярных в этом году подобного рода аксессуарах.

Какие плетения сейчас популярны

Классическим и самым распространенным вариантом остается якорное плетение. Звенья могут быть мелкими или крупными, но в целом цепь выглядит универсально и подходит под любой стиль. Украшение с якорным плетением могут носить начальники и люди на высоких должностях, так и обычные рядовые рабочие: столяры, строители, офисные работники среднего звена.

Бисмарк — еще одно мужское плетение. Чаще всего цепи с плетением бисмарк выглядят массивно, грубо и по-мужски. Сейчас особенно популярны массивные цепи из белого или комбинированного золота. Они подходят под любую аксессуарную группу и стиль.

Снейк — универсальный вариант плетения для мужчин и женщин. В последнее время на него также возрастает популярность. По виду такая цепь напоминает змеиную кожу, она гладкая и достаточно гибкая.

Других дизайнов очень много, но они не так популярны, как представленные три. Чаще всего они более вычурные, с витиеватыми узорами и сложным плетением, а такие аксессуары носят не все мужчины, поскольку не позволяет статус или не соответствуют предпочтениям и ожиданиям.

Где купить цепочки из серебра или золота

Если вам нужна цепь для мужчины из ювелирных металлов, то важно обратиться в проверенную компанию с хорошей репутацией. Мужчины склонны покупать небольшое количество аксессуаров, но носить их длительный период. Соответственно, товар должен быть долговечным и качественным, соответствовать критериям износостойкости.

Такие украшения можно купить в специализированных магазинах. Каждый мужчина может подобрать такой аксессуар с учетом предпочтений, финансовых возможностей, стиля в одежде и образа жизни. Эксперты компании советуют покупать там, где перед продажей такие изделия проверяются в пробирной палате и центре Геммологии Украины.