Гид покупателя: на что обратить внимание при покупке мужской сумки

В гардеробе мужчины всегда есть место для удобной стильной сумки. Учитывая предпочтения владельца, этот аксессуар для повседневного ношения может быть в дизайне минимал, эклектика, винтаж или классика. Не уступают в популярности и простые повседневные модели.

Прежде чем принять решение купить мужскую сумку, эксперты компании Empire Bags рекомендуют предварительно изучить все доступные варианты. Первым они советуют обратить свой взгляд на визуальное оформление. Вещь прежде всего должна нравиться. Оттенок, фактура, дизайн, — все должно быть по вкусу для будущего владельца. Тщательно подбирать такой аксессуар рекомендуют, если решили выбрать натуральную кожаную мужскую сумку в подарок.

Следующий этап — это ознакомление с функциональными характеристиками. Обращаем внимание на состояние и качество материала, фурнитуру, внутреннее наполнение и тип подкладки. Желательно присматривать модель у проверенных брендов, которые дают гарантию на создаваемые аксессуары.

Купить мужскую сумку премиального и среднего ценового сегмента из натуральной кожи можно как у отечественных, так и зарубежных производителей. Эффектным, лаконичным и трендовым «арсеналом» сумок готовы похвастать Ashwood, Bexhill, TIDING BAG, Blanknote, Tuscany Leather, TIDING BAG, Visconti, Newery, Hill Burry, Marco Coverna, Virginia Conti, TARWA.

Рекомендации по выбору мужской сумки

Далее следует изучить актуальные форматы в соответствии с назначением. Учитывая род занятия, можно подобрать идеальный дизайн сумки:

Требуется купить мужскую сумку для менеджера, бухгалтера, профессора, нотариуса? Для переноски деловых бумаг следует заказать сумку формата А4 с отделением для ноутбука и документации. Аналогичные модели подойдут и студентам, поскольку в нескольких просторных отделениях точно поместятся все конспекты, канцелярия и личные вещи.

Чтобы заменить барсетку и освободить руки, лучше купить мужскую сумку типа мессенджер на ремне через плечо. Некоторые модели предусматривают наличие ручки, прямоугольный каркас с вертикальным расположением.

Для поклонников спортивного стиля есть модель сумки-слинг. Современный аналог мини-рюкзака на одно плечо. К преимуществам относятся свободные руки, возможность носить личные вещи даже при отсутствии карманов.

Вместительный дипломат с перекидной крышкой на клапане. Купить такую мужскую сумку, изготовленную из кожи, классического дизайна можно для дипломатов, судей, госслужащих, бизнесменов и всех, кому требуется подчеркнуть свой статус.

На следующем этапе можно определить количество необходимых отделений. Для сумки-мессенджера характерно 2 отсека. Это либо раздельные два блока внутри, либо одно внутреннее пространство и наружный карман. Портфели и дорожные сумки, повседневные модели для ноутбука и путешествий идут на 2-3 отделения, с множеством дополнительных карманов, различных потайных отсеков и фиксаторов для документов, ключей, смартфона.

Материал и фурнитура

Кожа и ее обработка/стилизация. Популярные модели доступны в исполнении канвас, комбинации кожи и ткани-винтаж, тканевом оформлении, дизайне питон, сафьяно, из телячьей, лошадиной или свиной кожи. Отделка может быть стилизацией под винтаж, гладкой или зернистой поверхности, под рептилию.

Тип фурнитуры, комбинации нескольких вариантов закрытия, дополнительная система безопасности. Ремешок может оказаться подшит или же крепиться на карабинах. Его длина регулируемая, чтобы настроить оптимальное положение сумки у тела. Наплечные сумки, как и мессенджеры, могут иметь специальную ручку для ношения в руках. Закрытие на молнии, клапане, кнопке, с накидной крышкой.

Популярные цвета — бордовые, винные, зеленые, коричневые, красные, цвета марсала, серые, синие, рыжие, темно-синие. Хотя и черный может выглядеть уникальным. Достаточно найти качественный материал и декорирование с зернистой фактурой, лаковым напылением, благородным винтажным шармом.