Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе техники для ухода за одеждой

Хорошо выглядеть в неопрятной одежде просто невозможно. Заломы, складки, пятна и другие характерные признаки неухоженности способны испортить даже самый дорогой и трендовый лук. Следить за состоянием текстильных изделий помогают гладильные станции, отпариватели и другие устройства, отмечают эксперты компании Цекотек Юэй.

Выбор ручного отпаривателя по 5 критериям

Электрический отпариватель — отличный помощник для обычного утюга. Также его можно использовать как самостоятельный прибор. Главная фишка девайса — эргономичность. Выглядит он как своеобразный «паровой пистолет», который состоит из парового утюжка и удобной ручки. Также в конструкции есть резервуар для воды.

При выборе такого устройства https://cecotec.tech/otparivateli/ целесообразно отталкиваться от таких эксплуатационных характеристик:

Показатели мощности. Высокая мощность (свыше 1200-1500 Вт) обеспечивает быстрое и эффективное отпаривание.

Объем резервуара для воды. От этого параметра зависит время непрерывной работы.

Дополнительные функции. Самая важная вспомогательная опция — автоотключение.

Материал подошвы. Стальная надежнее и долговечнее, керамическая — маневреннее.

Поддержка самоочистки. Механизм автоматической очистки защищает прибор от накипи и, соответственно, от преждевременного выхода из строя.

Критерии выбора гладильной станции

Гладильная станция — универсальный прибор, который сочетает в себе преимущества обычного утюга и электрического отпаривателя высокой мощности.

Гладильная станция. Фото: Cecotec

На комфорт эксплуатации устройств влияют такие параметры:

Габариты

Большие гладильные системы с гладильной доской в комплекте отличаются эргономичностью. Они легко поддаются настройке и адаптируются под любые условия эксплуатации. Использовать такие удобно в помещениях средней и большой площади.

Компактные модели подходят для эксплуатации даже в условиях дефицита пространства.

Мощность

Высокие показатели мощности свидетельствуют о возможности использования гладильной станции для больших объемов работ. Оптимальные показатели варьируются в пределах 2500-3000 Вт.

Дополнительные функции

Среди полезных опций: автоматическое выключение в случае «простоя», поддержка отпаривания в вертикальном положении, защита от накипи и самоочистка.

Как выбрать утюг

Многие пользователи настолько привыкли к утюгам традиционного формата, что не хотят отказываться от их использования в пользу более «продвинутых решений».

Благо, современные утюги поддерживают множество актуальных функций и технологий. Они также умеют отпаривать одежду, выдают паровой удар и разбрызгивают воду для повышения эффективности глажки.

Выбрать хороший утюг для дома можно в считанные минуты. Достаточно проанализировать его основные спецификации, среди которых:

габариты и вес,

показатели мощности,

количество режимов,

качество и материал подошвы,

механизмы защиты.

В интернете выбирать устройства для глажки гораздо удобнее. Время на анализ ассортиментного ряда не ограничено, поэтому сравнивать модели и изучать их описания можно сколько угодно, отмечают специалисты компании.