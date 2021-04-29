Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе техники для ухода за одеждой
Хорошо выглядеть в неопрятной одежде просто невозможно. Заломы, складки, пятна и другие характерные признаки неухоженности способны испортить даже самый дорогой и трендовый лук. Следить за состоянием текстильных изделий помогают гладильные станции, отпариватели и другие устройства, отмечают эксперты компании Цекотек Юэй.
Выбор ручного отпаривателя по 5 критериям
Электрический отпариватель — отличный помощник для обычного утюга. Также его можно использовать как самостоятельный прибор. Главная фишка девайса — эргономичность. Выглядит он как своеобразный «паровой пистолет», который состоит из парового утюжка и удобной ручки. Также в конструкции есть резервуар для воды.
При выборе такого устройства https://cecotec.tech/otparivateli/ целесообразно отталкиваться от таких эксплуатационных характеристик:
- Показатели мощности. Высокая мощность (свыше 1200-1500 Вт) обеспечивает быстрое и эффективное отпаривание.
- Объем резервуара для воды. От этого параметра зависит время непрерывной работы.
- Дополнительные функции. Самая важная вспомогательная опция — автоотключение.
- Материал подошвы. Стальная надежнее и долговечнее, керамическая — маневреннее.
- Поддержка самоочистки. Механизм автоматической очистки защищает прибор от накипи и, соответственно, от преждевременного выхода из строя.
Критерии выбора гладильной станции
Гладильная станция — универсальный прибор, который сочетает в себе преимущества обычного утюга и электрического отпаривателя высокой мощности.
Гладильная станция. Фото: Cecotec
На комфорт эксплуатации устройств влияют такие параметры:
-
Габариты
Большие гладильные системы с гладильной доской в комплекте отличаются эргономичностью. Они легко поддаются настройке и адаптируются под любые условия эксплуатации. Использовать такие удобно в помещениях средней и большой площади.
Компактные модели подходят для эксплуатации даже в условиях дефицита пространства.
-
Мощность
Высокие показатели мощности свидетельствуют о возможности использования гладильной станции для больших объемов работ. Оптимальные показатели варьируются в пределах 2500-3000 Вт.
-
Дополнительные функции
Среди полезных опций: автоматическое выключение в случае «простоя», поддержка отпаривания в вертикальном положении, защита от накипи и самоочистка.
Как выбрать утюг
Многие пользователи настолько привыкли к утюгам традиционного формата, что не хотят отказываться от их использования в пользу более «продвинутых решений».
Благо, современные утюги поддерживают множество актуальных функций и технологий. Они также умеют отпаривать одежду, выдают паровой удар и разбрызгивают воду для повышения эффективности глажки.
Выбрать хороший утюг для дома можно в считанные минуты. Достаточно проанализировать его основные спецификации, среди которых:
- габариты и вес,
- показатели мощности,
- количество режимов,
- качество и материал подошвы,
- механизмы защиты.
В интернете выбирать устройства для глажки гораздо удобнее. Время на анализ ассортиментного ряда не ограничено, поэтому сравнивать модели и изучать их описания можно сколько угодно, отмечают специалисты компании.Tweet