Гид покупателя: на что следует обращать внимание выбирая металлопластиковые окна
Металлопластиковые окна следует выбирать особенно внимательно, ведь оконные конструкции будут эксплуатироваться несколько десятков лет. Причем чем рассудительней подойти к этому процессу, тем дольше удастся ощущать все их преимущества, считают специалисты. Главное, чтобы они обеспечивали тепло, уют в доме и доступ в помещение естественного света.
Проверяйте сертификаты качества
Перед тем как заказать металлопластиковые окна, следует проверить, соответствуют ли они стандартам качества, технологичности, свойствам, заявленным характеристикам. В таком документе указываются:
- номер регистрации и срок его действия;
- соответствие украинским строительным нормам;
- адрес производства за границей, если компания иностранная.
Следует запросить сертификат, в том числе в интернет-магазине. Возможно, эта информация будет предоставлена в одном из разделов сайте.
Рассмотрите оконный профиль и оцените его подлинность
Первое, на что следует обращать внимание при покупке, — это именно профиль. Есть несколько мировых брендов. Отличие — в составе пластика и компонентах, которые используются для их создания. Параметры качественного профиля:
- сменный уплотнитель на основе каучука. Наличие двух лепестков защитит от проникновения холодного воздуха и звуков;
- состав пластика. Должны быть компоненты, которые исключают пожелтение и растрескивание на морозе;
- воздушные камеры для высокой тепло- и шумоизоляции;
- усиленное армирование с ребрами жесткости.
Желательно, чтобы производитель предлагал несколько вариантов монтажной ширины, в зависимости от количества камер в профиле. Стандартом для 3-камерных является 6 см, 5-камерных — 7 см, у 6-камерных — 8 см.
Имеет значение проверка подлинности профиля. Все известные производители стараются защитить себя от подделок. Например, ПВХ-окна «Рехау» промаркированы уникальным идентификатором, который наносится через каждые 50 см. На створках также есть лазерная гравировка с названием серии профильной системы.
Качество фурнитуры
Этот параметр крайне важен, ведь за все время использования створка будет открываться и запираться порядка 50 тысяч раз. Это значит, что качественная фурнитура — залог продолжительной и удобной эксплуатации. Этот сложный механизм состоит из более чем сотни элементов. Каждый из них обеспечивает плотное прилегание створки к раме, открытие окна в разных позициях. Помните, качественная фурнитура не может быть дешевой. Если цена ее ниже, то изготовлена такая, скорее всего, из мягкого металла, который будет, то и дело ломаться, или же регулировку придется делать значительно чаще.
Проверка стеклопакетов и уплотнителей
Стеклопакет — это система из нескольких стекол, между которыми есть герметичные камеры. Они, в равной степени как и профиль, обеспечивают тепло- и звукоизоляционные характеристики окна. Проверяя качество стеклопакета, следует обращать внимание на:
- толщину стекла — не менее 4 мм. Уменьшение всего на 1 мм может существенно ухудшить свойства окна;
- количество камер — для надежной защиты от холода и шума должно быть как минимум 2. Выбор зависит от региона и температурных показателей;
- заполнение камер. Они могут быть воздушными или газовыми. В последнем случае используется аргон.
Также обратите внимание на прозрачность стекла и отсутствие в нем дефектов. Герметизация слоев должна осуществляться на производстве.
Еще один важный элемент, на который обращают меньше внимания, — уплотнитель. Требуется, чтобы он обеспечивал плотное прилегание. Стандартный вариант — двухлепестковый. Такая конструкция гарантирует постоянный прижим и не допускает проникновения влаги под стеклопакет.Tweet