Гид покупателя: на что следует обращать внимание выбирая металлопластиковые окна

Металлопластиковые окна следует выбирать особенно внимательно, ведь оконные конструкции будут эксплуатироваться несколько десятков лет. Причем чем рассудительней подойти к этому процессу, тем дольше удастся ощущать все их преимущества, считают специалисты. Главное, чтобы они обеспечивали тепло, уют в доме и доступ в помещение естественного света.

Проверяйте сертификаты качества

Перед тем как заказать металлопластиковые окна, следует проверить, соответствуют ли они стандартам качества, технологичности, свойствам, заявленным характеристикам. В таком документе указываются:

номер регистрации и срок его действия;

соответствие украинским строительным нормам;

адрес производства за границей, если компания иностранная.

Следует запросить сертификат, в том числе в интернет-магазине. Возможно, эта информация будет предоставлена в одном из разделов сайте.

Рассмотрите оконный профиль и оцените его подлинность

Первое, на что следует обращать внимание при покупке, — это именно профиль. Есть несколько мировых брендов. Отличие — в составе пластика и компонентах, которые используются для их создания. Параметры качественного профиля:

сменный уплотнитель на основе каучука. Наличие двух лепестков защитит от проникновения холодного воздуха и звуков;

состав пластика. Должны быть компоненты, которые исключают пожелтение и растрескивание на морозе;

воздушные камеры для высокой тепло- и шумоизоляции;

усиленное армирование с ребрами жесткости.

Желательно, чтобы производитель предлагал несколько вариантов монтажной ширины, в зависимости от количества камер в профиле. Стандартом для 3-камерных является 6 см, 5-камерных — 7 см, у 6-камерных — 8 см.

Имеет значение проверка подлинности профиля. Все известные производители стараются защитить себя от подделок. Например, ПВХ-окна «Рехау» промаркированы уникальным идентификатором, который наносится через каждые 50 см. На створках также есть лазерная гравировка с названием серии профильной системы.

Качество фурнитуры

Этот параметр крайне важен, ведь за все время использования створка будет открываться и запираться порядка 50 тысяч раз. Это значит, что качественная фурнитура — залог продолжительной и удобной эксплуатации. Этот сложный механизм состоит из более чем сотни элементов. Каждый из них обеспечивает плотное прилегание створки к раме, открытие окна в разных позициях. Помните, качественная фурнитура не может быть дешевой. Если цена ее ниже, то изготовлена такая, скорее всего, из мягкого металла, который будет, то и дело ломаться, или же регулировку придется делать значительно чаще.

Проверка стеклопакетов и уплотнителей

Стеклопакет — это система из нескольких стекол, между которыми есть герметичные камеры. Они, в равной степени как и профиль, обеспечивают тепло- и звукоизоляционные характеристики окна. Проверяя качество стеклопакета, следует обращать внимание на:

толщину стекла — не менее 4 мм. Уменьшение всего на 1 мм может существенно ухудшить свойства окна;

количество камер — для надежной защиты от холода и шума должно быть как минимум 2. Выбор зависит от региона и температурных показателей;

заполнение камер. Они могут быть воздушными или газовыми. В последнем случае используется аргон.

Также обратите внимание на прозрачность стекла и отсутствие в нем дефектов. Герметизация слоев должна осуществляться на производстве.

Еще один важный элемент, на который обращают меньше внимания, — уплотнитель. Требуется, чтобы он обеспечивал плотное прилегание. Стандартный вариант — двухлепестковый. Такая конструкция гарантирует постоянный прижим и не допускает проникновения влаги под стеклопакет.