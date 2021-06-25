Гид покупателя: на что следует обратить внимание при покупке дивана для дачи

Без дивана нельзя представить ни одну беседку, веранду или террасу на даче. Поэтому купить садовый диван стремятся многие владельцы загородных дачных домиков. Часто их ставят прямо на улице.

Специалисты компании Villa Grazia, рассказывают на что обратить внимание при выборе этого незаменимого элемента садовой мебели.

Разновидности

По форме садовые диваны делят на два типа;

Прямые. Их конструкция не предусматривает изгибов, проста и лаконична. Такие диваны легки в доставке и установке. Угловые. Они состоят как минимум из трёх элементов – угла или и двух отходящих от него прямых диванов. Считаются самыми вместительными.

Материал изготовления

Наиболее распространены садовые диваны из пластика (искусственного ротанга), металла, дерева, натурального ротанга и комбинации сразу нескольких материалов.

Диваны из пластика имеют малый вес, не боятся влаги, воздействия прямых солнечных лучей, отличаются практичностью и износостойкостью.

Диваны из металла изготавливают с каркасом из металлических труб. Конструкция таких диванов считается самой прочной и долговечной. Для их обивки обычно используют хлопчатобумажную ткань, обработанную специальными пропитками от пыли и влаги.

Диваны из дерева обычно изготавливаются из сосны. Хоть им и противопоказана излишняя влага, вполне могут быть установлены на террасе или беседке. Часто для удобства и более комфортного отдыха обкладываются подушками. Прочны, надёжны и экологичны.

Диваны из натурального ротанга легко сочетаются с любым интерьером, имеют малый вес, просты и эластичны, но под дождём их лучше не оставлять;

Комбинированные диваны одновременно содержат детали из металла, дерева и пластика. Отличаются эстетичным и благородным внешним видом. Часто становятся основным украшением беседки или веранды.

На что обратить внимание при покупке

В первую очередь эксперты компании рекомендуют учитывать: