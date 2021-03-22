Гид покупателя: на что следует обратить внимание при покупке женских ботинок

Обувь традиционно отличается по сезонности. При разработке каждого типа производители учитывают условия эксплуатации, обеспечивая достаточную защиту от неблагоприятных внешних факторов. Эксперты компании VITTO ROSSI, советуют, выбирая ботинки женские, в первую очередь обращать внимание на материал, который использовался при их изготовлении. От этого зависит возможность ношения при низкой температуре и в условиях повышенной влажности.

Материал верха

Внешний вид и стоимость ботинок, срок их службы зависят от материала. Внимание должно быть уделено верхней части обуви и подошве. От этого напрямую зависит возможность ежедневного ношения изделий. Отдельные модели станут лучшим вариантом для праздничного мероприятия.

Всегда можно подобрать оптимальный вариант по размеру и фасону. Фото: https://vittorossi.ua/

Для изготовления верхней части используется разный материал. Самые популярные это:

Натуральная кожа. Беспроигрышный вариант в любой ситуации. Такие ботинки подойдут для межсезонья и зимнего холода. Имеют продолжительный срок службы. Хорошо пропускают воздух и отталкивают грязь. Влагонепроницаемы. Однако из-за высокой стоимости изделий из качественной натуральной кожи многие обращают внимание на более дешевые аналоги. Замша. Такая обувь привлекает внимание стильным внешним видом. Производители предлагают большое количество изделий с натуральными оттенками. Хорошо сочетаются с верхней одеждой разного типа. При этом надо помнить, что такие изделия чувствительны к воздействию влаги. При ношении в дождливую погоду достаточно быстро теряют свой внешний вид, покрываются мокрыми грязными пятнами. После некоторого периода использования замша истирается. Текстиль, привлекающий доступностью и разнообразным дизайном. Доступен выбор принтов и ярких расцветок. Это хороший вариант для теплой погоды. Для дождливого дня стоит выбрать более влагонепроницаемые изделия. Экокожа. При доступной стоимости практичны в использовании. Хорошо отталкивают воду. Однако в процессе использования нередко натирают ноги. Быстро изнашиваются. Велюр и бархат, привлекают яркостью и необычным исполнением.

Многие производители предлагают модели, изготавливаемые с использованием сразу нескольких материалов. Каждое сочетание тщательно продумывается, чтобы создать стильное изделие по приемлемой цене.

Материал подошвы

Для изготовления подошвы используют:

пенополиуретан;

резину;

дерево;

пробку.

Две первых позиции имеют хорошие амортизирующие свойства. В процессе использования такая подошва не растрескивается. Хорошо защищает ноги от воздействия воды. Подошва хорошо держит форму в любых погодных условиях. Срок службы пробкового и деревянного основания ограничен. Такой материал быстро теряет форму, стаптывается, поглощает влагу.

Кроме вида материала, эксперты компании советуют обратить внимание на его качество. Наличие толстых швов, некачественных соединений или фурнитуры существенно снизит срок службы изделия и ухудшит удобство при ношении.