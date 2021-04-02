Гид покупателя: плюсы и минусы покупки и установки электрической кухонной плиты

Электрическая плита — это единственный выход для домов, где не предусмотрена централизованная подача газа, но часто такую технику выбирают не из-за ограничений, а за ее достоинства. Современные модели оснащены большим количество функций, упрощающих их использование и делающих их эффективнее.

Преимущества электрических плит:

точная регулировка температуры;

высокоэффективный духовой шкаф;

безопасное покрытие варочной поверхности;

отсутствие необходимости подключения к газопроводу.

К недостаткам относится: невозможность использования устройства в моменты отключения электричества, более высокая стоимость техники и электроэнергии.

Специалисты портала “Все цены Харькова” рассказівают о функционале недорогих плит.

Обзор недорогих моделей

Hansa FCCB54000

Выбирая электрические кухонные плиты, эксперты рекомендуют заранее рассчитывайть необходимый объем духовки. Фото: https://pn.com.ua/ct/2169/?ff=782

Большая емкость духового шкафа при ширине 50 см позволяет готовить в нем объемные блюда и максимально рационально использует внутреннее пространство. Продуманная конструкция позволяет снять стекло с дверцы духового шкафа для простого и эффективного ухода за поверхностью. Поддерживать чистоту внутри духовки можно за счет очистки паром. На внутренней стороне дверцы также есть таблица с рецептами.

Напольный монтаж

Управление — механическое

Варочная поверхность — стеклокерамика 4 конфорки Hi-light

Индикатор остаточного тепла

Объем духовки — 67 л

4 программы

Электрогриль

Класс энергопотребления — A

Мощность подключения — 7800 Вт

Габариты — 50x85x60 см

Средняя стоимость — 8 669 грн.

Electrolux EKC952901W

Полезный объем духовки составляет 57 литров. Есть режим конвекции для равномерного приготовления выпечки. На варочной поверхности стеклокерамические зоны нагрева устройства, также присутствует отверстие для отвода пара. Конфорки разных размеров для удобного использования, а для безопасного — индикатор остаточного тепла. Плита оснащена функцией PlusSteam которая нужна для дегидратации продуктов и выпекания хлеба. В нижней части конструкции есть отсек для хранения кухонной утвари.

Напольный монтаж

Управление — механическое

Варочная поверхность — стеклокерамика 4 конфорки

Индикатор остаточного тепла

Объем духовки — 68 л

Максимальная температура — 275°C

Термостат

Класс энергопотребления — A

Мощность подключения — 8000 Вт

Габариты — 50x85x59.4 см

Средняя стоимость — 8 201 грн.

Gorenje EC5111WG

Уникальная сводчатая форма создана по типу традиционной печи на дровах. Такое решение положительно влияет на циркуляцию горячего воздуха внутри духового шкафа и позволяет равномерно пропекать даже габаритные продукты. SilverMatte — это суперстойкое и высокопрочное внутреннее покрытие духовки, выдерживающее очень высокую температуру. Это модель поддерживает функцию AquaClean — очистка паром, которая в значительной мере упрощает уход за техникой. Варочная поверхность оснащена 4-мя конфорками Hi-light разных размеров с мощностью 1.2-1.7 кВт.

Напольный монтаж

Управление — механическое

Варочная поверхность — стеклокерамика 4 конфорка Hi-light

Индикатор остаточного тепла

Объем духовки — 67 л

4 программы

Электрогриль

Класс энергопотребления — A

Мощность подключения — 7800 Вт

Габариты — 50x85x60 см

Средняя стоимость — 8 669 грн.

Заключение

Gorenje EC5111WG — модель с большим количеством преимуществ главные из них — цена, Hi-light конфорки, самый вместительный духовой шкаф, поддерживающий очистку паром. Это единственная плита с термостатом в этом обзоре, поэтому именно она возглавила рейтинг недорогих плит. За ней следует современная и технологичная Hansa FCCB54000 с электрогрилем и собственной таблицей рецептов. Electrolux EKC952901W имеет самую высокую цену при более низком уровне возможностей и качестве, поэтому эта модель занимает последнее, третье место в обзоре.