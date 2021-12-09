Гид покупателя: преимущества и недостатки онлайн покупок

Купить все необходимые вещи сегодня можно в ближайшем магазине, на рынке или изучив частные объявлений онлайн. В условиях карантинных ограничений связанных с пандемией коронавируса, многие склоняются к последнему варианту. Виртуальный шопинг сегодня пользуется большой популярностью, однако, важно понимать, что у него есть, как преимущества, так и недостатки.

Главные плюсы онлайн покупок

Онлайн шопинг связан с уникальными преимуществами. К числу основных можно отнести:

Отсутствие необходимости куда-то идти. Заключать выгодные сделки по товарам и услугам можно в любом месте, где есть хорошее интернет-подключение. Этот плюс неоценим особенно в период пандемии и даже в сезон простого гриппа. Виртуальный шопинг – шанс уберечь свой организм от болезней, сэкономить физические силы и время. Большой выбор продукции. Всего за пару минут можно изучить десятки позиций, соответствующих вашим интересам и потребностям, в отличие от обычных магазинов. Кроме того, во время их посещения все еще есть вероятность того, что необходимых вам товаров на полках не окажется. Экономическая выгода. Обычным магазинам нужно оплачивать аренду, платить деньги консультантам, кассирам. Тем, кто торгует онлайн, такие издержки не страшны, поэтому они могут делать цены на свои товары и услуги более демократичными. Возможность принять взвешенное решение. В комфорте своего дома, на работе, везде, где вам удобно совершать покупки онлайн, вы не столкнетесь с внешним давлением. Приобретайте все необходимое тогда, когда посчитаете нужным, предварительно знакомьтесь с отзывами и обзорами товаров.

Нюансы, связанные с виртуальным шопингом

А теперь немного о темной стороне виртуального шопинга. Покупки онлайн все еще связаны с риском оказаться обманутым недобросовестным продавцом. Мошенничество в сети – распространенная вещь и для того, чтобы защитить себя от него, придется хорошенько постараться. Кроме того, совершая покупки в сети, вы не можете пощупать и осмотреть товар тщательно перед внесением оплаты. Если для вас это важно, придется договариваться с продавцом о встрече.

Но будьте готовы к тому, что она может и не завершиться заключением сделки, а значит, вы зря потратите драгоценные силы и время. Еще один неприятный минус – отсутствие возможности получить товар сразу же. В лучшем случае вы заберете его в день, когда вы связались с продавцом (если он живет в вашем городе и согласен на встречу), в худшем придется ждать доставку несколько дней, а то и дольше.