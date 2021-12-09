Гид покупателя: преимущества и недостатки онлайн покупок
Купить все необходимые вещи сегодня можно в ближайшем магазине, на рынке или изучив частные объявлений онлайн. В условиях карантинных ограничений связанных с пандемией коронавируса, многие склоняются к последнему варианту. Виртуальный шопинг сегодня пользуется большой популярностью, однако, важно понимать, что у него есть, как преимущества, так и недостатки.
Главные плюсы онлайн покупок
Онлайн шопинг связан с уникальными преимуществами. К числу основных можно отнести:
- Отсутствие необходимости куда-то идти. Заключать выгодные сделки по товарам и услугам можно в любом месте, где есть хорошее интернет-подключение. Этот плюс неоценим особенно в период пандемии и даже в сезон простого гриппа. Виртуальный шопинг – шанс уберечь свой организм от болезней, сэкономить физические силы и время.
- Большой выбор продукции. Всего за пару минут можно изучить десятки позиций, соответствующих вашим интересам и потребностям, в отличие от обычных магазинов. Кроме того, во время их посещения все еще есть вероятность того, что необходимых вам товаров на полках не окажется.
- Экономическая выгода. Обычным магазинам нужно оплачивать аренду, платить деньги консультантам, кассирам. Тем, кто торгует онлайн, такие издержки не страшны, поэтому они могут делать цены на свои товары и услуги более демократичными.
- Возможность принять взвешенное решение. В комфорте своего дома, на работе, везде, где вам удобно совершать покупки онлайн, вы не столкнетесь с внешним давлением. Приобретайте все необходимое тогда, когда посчитаете нужным, предварительно знакомьтесь с отзывами и обзорами товаров.
Нюансы, связанные с виртуальным шопингом
А теперь немного о темной стороне виртуального шопинга. Покупки онлайн все еще связаны с риском оказаться обманутым недобросовестным продавцом. Мошенничество в сети – распространенная вещь и для того, чтобы защитить себя от него, придется хорошенько постараться. Кроме того, совершая покупки в сети, вы не можете пощупать и осмотреть товар тщательно перед внесением оплаты. Если для вас это важно, придется договариваться с продавцом о встрече.
Но будьте готовы к тому, что она может и не завершиться заключением сделки, а значит, вы зря потратите драгоценные силы и время. Еще один неприятный минус – отсутствие возможности получить товар сразу же. В лучшем случае вы заберете его в день, когда вы связались с продавцом (если он живет в вашем городе и согласен на встречу), в худшем придется ждать доставку несколько дней, а то и дольше.Tweet