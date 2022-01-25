Гид покупателя: признаки некачественной воды и выбор фильтра для ее очистки

Выбор фильтра для воды не всегда прост, потому что они различаются как по цене, так и по функциям. Вот несколько советов и подсказок от экспертов компании Ecosoft https://ecosoft.ua о том, как следует действовать покупателю при определении какой прибор для очистки воды подойдет больше простой фильтр-кувшин или более сложный фильтр ОСМОС.

На рынке представлено множество различных фильтров для воды. Если вы не имеете опыта проблем с водой и не знаете, какой фильтр для воды лучше, сделать правильный выбор очень сложно. Однако факт остается фактом: ваш фильтр для воды обеспечит вашу семью или бизнес чистой водой на долгие годы.

Проблемы с питьевой водой – относительно новое явление. Возможно, это последние 50 лет или около того, когда мы начали использовать невероятное количество продуктов и химикатов, чем раньше. Водоочистные сооружения предназначены для удаления мусора и уничтожения бактерий. Есть несколько различных методов, которые использовались в течение длительного времени. С другой стороны, очистные сооружения не предназначены для того, чтобы заботиться обо всех токсинах, которые мы выделяем в окружающую среду, особенно из наших домов. Домохозяйства, в которых мы с вами живем, вымывают больше мусора, чем промышленность.

Поскольку все проблемы с водой уникальны, а потребности различаются в зависимости от типа водоснабжения, сосуда высокого давления и дренажа, специалисты не рекомендуют устанавливать фильтр для воды без предварительного анализа проблем с водой опытной компанией. Специалисты Ecosoft о некоторых признаках, которые могут сказать о проблемах с водой.

Вода дает белые отложения

У вас появляются белые налеты на кранах и на раковине, может даже белая полоса на кастрюле при кипячении воды?

Тогда ваша вода, вероятно, содержит большое количество извести или, возможно, солей. Сигнализировать об этом может:

появление белых пятен на стекле в ванной;

шампунь и мыло плохо пенятся;

используется много моющего средства;

посудомоечной машине нужно много моющего средства, чтобы хорошо работать;

плохая температура при заваривании кофе.

Известь делает воду жесткой, что считается полезным для здоровья, поскольку содержит кальций. Но известь также затрудняет стирку белья, в то время как водонагреватели и бытовая техника могут покрываться налетом. Проблемы обычно решаются с помощью фильтра который спасет от накипи.

Например, в случае инвестиций в геотермальные тепловые насосы или геотермальные тепловые насосы очень важно проверять жесткость воды, поскольку это так называемая низкотемпературная система. Здесь известь изолирует тепло от оптимального использования с большими потерями энергии. Что в некоторых случаях может даже сделать геотермальную установку чисто убыточным бизнесом.

Вода дает серо-черный налет

Если вода черная или серая, это может быть связано с марганцем.

Марганец — это металл, который часто окрашивает сантехнику в черный цвет или, в худшем случае, может обесцвечивать и портить белье. Вы также можете обнаружить марганец, ощупывая пальцем краны, которые затем часто чернеют или когда:

на белье появляются черные, серые или коричневые пятна;

черные частицы образуются в стоячей воде;

черные осадки в фильтрах и кранах.

Часто мутнеет и вода. Марганец можно легко удалить с помощью водяного фильтра.

Вода желтая/коричневая?

Если ваша вода время от времени желтеет, часто в связи с сильным дождем или после таяния снега, возможно, водозабор проникла поверхностная вода.

Поверхностные воды содержат гуминовые вещества (органические вещества) и могут как обесцвечивать воду, так и придавать ей неприятный вкус и запах. Перегной в воде также может приводить к тому, что:

желтеет белье;

вода в ванне становится желтой при сливе.

Хорошо осмотреть скважину, если у вас есть проблемы с гуминовыми веществами. Это также можно исправить с помощью фильтра для воды, возможно, даже с помощью УФ-лампы, чтобы уменьшить количество бактерий в воде с помощью ультрафиолетового света.

Фильтрация

Фильтрация водопроводной воды может быть очень простым, но также и очень сложным процессом, в зависимости от того, какой метод вы выберете. Самое простое из возможных, это кувшин с фильтрующим картриджем, который можно даже вставить в дверцу холодильника.

Картридж такого фильтра снижает содержание:

Хлора (и вкус, и запах) и извести.

Тяжелых металлов, таких как железо, свинец и ртуть.

Остатки пестицидов и лекарств.

Одного картриджа, обычно достаточно для очистки около 150-200 литров воды, и, по оценкам, требуется около месяца, прежде чем это количество будет израсходовано.

По сравнению с традиционными системами, системы очистки воды обратным осмосом характеризуются значительно большей производительностью и степенью очистки. Технология с мембраной вместо традиционного фильтра или фильтрующей массы более совершенная, но и более дорогая при первичной установке. Такие фильтры, более экономичны когда есть большая семья и потребление воды выше. Также они более пригодны, когда вода, не слишком хорошего качества, перенасыщена солями и тяжелыми металлами.