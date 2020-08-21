Гид покупателя: разновидности чехлов для мобильных устройств и их особенности

Электронные устройства (телефоны, планшеты) стали неотъемлемой частью жизни практически любого современного человека. Смартфон – не только средство связи, но и крупнейшая библиотека, игротека, с его помощью можно выходить в интернет и связываться с людьми с другой части мира. Именно из-за частоты использования телефоны изнашиваются быстро. Чтобы не нарушить эстетическую часть устройства, эксперты компании iOK советуют обязательно использовать чехол.

Разновидности чехлов и их особенности

Можно выделить следующие основные типы защитных оболочек:

Накладка. Качественные чехлы на Айфон 7 в Украине этого типа обеспечивают защиту задней стороны телефона, а также его торцов. Благодаря огромному разнообразию материалов и расцветок они могут существенно менять внешний вид устройства. Сама накладка никак не влияет на удобство эксплуатации мобильного гаджета, поскольку все кнопки и разъемы остаются доступными для пользователя.

Бампер. Изначально это была авторская разработка Apple, которая была презентована сразу после выпуска iPhone 4. Такое изделие обеспечивает защиту устройства по периметру, на его торцах. Основной недостаток – открытыми остаются экран и задняя крышка. Однако бампер не меняет дизайн телефона.

Книжка. Такие аксессуары закрывают все стороны телефона, а для их производства применяются либо натуральная кожа, либо ее заменитель. Благодаря этому телефон становится более стильным и презентабельным. В эту же категорию можно добавить флипы. Только в последних крышка открывается вертикально вниз, а в книжках — в сторону. В продаже можно найти множество различных моделей таких чехлов. В одних информацию о входящем вызове можно узнать без открытия крышки, в других предусмотрена удобная конструкция, позволяющая использовать изделие как подставку для просмотра фильмов.

Спортивные. Такие изделия оснащаются специальными фиксаторами, позволяющими закрепить телефон на руке или ноге. Они больше подходят для использования в тренажерных залах или на пробежках, но в повседневной жизни могут быть неудобны.

Аквабоксы. Изделия, характеризующиеся влагозащитой и позволяющие вести съемку под водой. Но для этого обязательно должны соблюдаться инструкции от производителя.

Отличным вариантом для любителей путешествий могут стать чехлы со встроенными аккумуляторами. Такая батарея позволит увеличить время автономной работы мобильного устройства, но при этом увеличивает его вес и размеры.