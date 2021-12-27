Гид покупателя: разновидности, применение и выбор качественной сетки-рабицы

Сетка-рабица – особое плетеное полотно, созданное из стальной проволоки. Она используется для выполнения внешних и внутренних работ, включая сооружение ограждений, палисадников, вольеров.

Выпускается сетка в большом разнообразии, что позволяет совершать оптимальный выбор в соответствии с поставленными задачами, а также сферами применения. Эксперты компании КТ-СТАЛЬ, рассказывают о том где лучше всего использовать такую сетку и на что обратить внимание при выборе.

Виды и сферы использования сетки

Сегодня купить сетку рабицу можно оцинкованную, обычную и с полимерным покрытием. Варианты без защитного слоя применяются там, где отсутствует риск контакта с агрессивными факторами. Они подходят для армирования поверхностей в ходе проведения штукатурных работ. Выбор в пользу данного материала позволяет минимизировать расходы.

Оцинкованная сетка-рабица считается универсальной. У нее нет ограничений по сферам применения. Сетка из проволоки с оцинкованным слоем отличается высокой антикоррозийной устойчивостью, хорошо переносит контакт с влагой, не теряет качеств в широком диапазоне температур. Ей не требуется дополнительное окрашивание. Ее срок службы варьируется от 10 до 40 лет, что зависит от толщины защитного покрытия и условий использования.

Усовершенствованная рабица с полимерной оболочкой имеет наиболее высокую стоимость. Поливинилхлорид защищает металл от агрессивного воздействия, придает полотну более привлекательный внешний вид. Основное предназначение данного материала заключается в сооружении оградительных конструкций на территории частных домов, коммерческих, производственных, учебных объектов и т. д.

Преимущества применения продукции

Большая популярность сетки-рабицы обусловлена внушительным перечнем преимуществ. Ее основные достоинства:

долговечность эксплуатации в различных условиях (при условии правильного выбора);

сравнительно небольшой вес;

простота монтажа, хранения и транспортировки;

высокая степень прозрачности и воздухопроницаемости;

возможность неоднократного применения;

небольшая стоимость;

достаточная механическая прочность;

доступность вариантов разных габаритов, форм и размеров ячеек;

возможность восстановления.

Рабица в ограждениях способна эффективно препятствовать попыткам стороннего проникновения. Она приобретает обратный наклон, становясь серьезным препятствием. Разрезать стальные стержни невозможно без специального инструмента. Небольшой вес позволяет монтировать сетку на опоры без сооружения фундамента.

Как подобрать качественный материал

Визуально определить качество сетки достаточно сложно. Эксперты компании рекомендуют внимательно смотреть сопроводительные документы, обращая внимание на толщину проволоки, количество цинка.

Качественные параметры рабицы регламентируются ГОСТом. В нормативном документе указываются требования к соотношению размеров ячеек и диаметру стержня, объема оцинковки к весу и прочее. Покупать продукцию стоит у проверенного производителя с соответствующими документами.