Гид покупателя: топ-5 лучших планшетов по состоянию на апрель 2022 года

Планшеты все чаще заменяют потребность в ноутбуке для значительной части населения. Очень многие пользователи смогли бы без проблем справиться со своими повседневными потребностями с помощью планшетов последнего поколения, и может быть, именно поэтому специалисты составили этот топ-лист.

Ищете ли вы замену своему ноутбуку или просто интересуетесь тем, что сейчас является лучшим на рынке, этот список поможет в выборе. Эксперты компании рассказывают о нынешних фаворитах и ​​лучших вариантах, когда дело доходит до планшетов, и почему следует присмотреться к Айпад аир 256 гб Silver 2022 или выбрать другие модели

1. Apple iPad Air WiFi 256 гб (5-го поколения)

Что делать, если у вас уже есть отличный продукт в виде iPad Air четвертого поколения? В новом устройстве появился сверх мощный процессор Apple M1 — и вот у вас готово пятое поколение. Всю мощь процессора Apple M1, этот планшет пока еще не может задействовать, потому что нет пока таких задач которые бы загрузили его хоть на половину, дело в том, что, вероятно, его ограничивает только iPadOS как система.

Если вы хотите редактировать фильмы, музыку или подкасты, у вас есть почти невероятно мощный пакет, а гибкий формат вместе с совместимостью с Magic Keyboard также делает его достойной заменой полноценному ноутбуку.

Резюме: Apple iPad Air — идеальный планшет для абсолютного большинства всех потенциальных пользователей.

2. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 14.6 SM-X900

Компания Samsung вышла на новый уровень благодаря Galaxy Tab S8 Ultra и большому 14,6-дюймовому экрану. Он близок к тому, чтобы квалифицироваться как планшет с такими размерами, но также является отличной альтернативой для тех, кто хочет заменить ноутбук чем-то более гибким.

Благодаря процессору Snapdragon последнего поколения, экрану с высоким разрешением, 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ вы получаете более чем достаточную производительность для большинства задач, а если дополнить свой Tab S8 Ultra клавиатурой, у вас будет практически полноценный ультрабук.

Хотя название планшета сомнительно, это, несомненно, лучший из лучших, когда речь идет о планшетах на стороне Android, идеально подходящий для тех, кто хочет получить больше всего с гибкостью, которую предоставляет Android.

3. Apple iPad Pro 12,9 дюйма, 5G (5-го поколения)

Пятое поколение iPad Pro с 12,9-дюймовым экраном почти неоправданно мощное. Несомненно, самый мощный и грамотный планшет во всем этом списке и в принципе из всех планшетов, когда-либо существовавших до сих пор.

С собственным процессором Apple M1 (тот же, что и в MacBook Pro/Air и Mac Mini) и новым экраном Apple XDR на основе технологии Mini LED пользователь получает здесь больше производительности, чем во многих ноутбуках. И это при очень ярком и детализированном экране.

Объем хранилища зависит от размера вашего кошелька, то же самое относится и к поддержке сетей 5G. Но есть возможность адаптироваться по мере необходимости.

Если у вас есть потребность, и вы можете себе это позволить, то это, без сомнения, самый мощный планшет, который можно купить за деньги прямо сейчас.

4. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 SM-P610

Если посмотреть на характеристики, то может и не быть сразу восхищения, как, например, с Samsung Galaxy Tab S7+. Но производительности более чем достаточно, чтобы обеспечить действительно приятный опыт, которого хватит 95% всех пользователей.

С Galaxy Tab S6 Lite вы получаете очень хорошо сбалансированный планшет, который отлично подойдет для серфинга, просмотра мультимедиа и повседневного использования.Это — отличный бюджетный и правильный выбор для повседневных нужд.

5. Xiaomi Pad 5

Немногие производители вкладывают в свои планшеты достаточно сердца и разума, чтобы конкурировать с iPad по качеству сборки и производительности. Однако Xiaomi делает это неплохо, касается это не только внешнего вида, но и хорошо скопированного под iOS программного обеспечения.

Стабильный металлический каркас и неожиданно пластиковая подложка — это действительно хороший набор технических характеристик, включающий процессор Snapdragon 860, 128 ГБ памяти, 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью более 8700 мАч, которые вместе обеспечивают отличную производительность и время автономной работы.

Большая часть передней панели состоит из 11-дюймового экрана с относительно высоким разрешением, который также поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Вместе с набором стереодинамиков вы получаете действительно хорошее устройство для просмотра и прослушивания мультимедиа.

К сожалению, нет поддержки как подключения 4G/5G, так и GPS, а оболочка Android во многом является чистой копией iOS, хотя и есть некоторые возможности для настройки. Однако, если вы можете игнорировать это, вы получите действительно хороший планшет по разумной цене, который идеально подходит для тех, кто смотрит много фильмов, сериалов или другого видеоматериала.